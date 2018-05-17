愛生態！海洋資源復育園區成功培育「海葡萄」

園區復育的台灣原生種海葡萄-小葉蕨藻。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

愛護我們的生態與海洋！為維護新北市東北角海洋資源，新北市政府積極營造沿岸水域棲地多元化，在增育藻類部分與國立台灣海洋大學攜手合作，於海洋復育園區培育台灣原生種海葡萄-小葉蕨藻，今年獲得初步成效，所培育的海葡萄不僅在培育桶養殖成功，也在海洋資源復育園區海底池周邊池壁附苗生長。

小葉蕨藻為綠藻的一種，目前普遍將擁有球狀小枝的蕨藻都統稱為海葡萄，其主要分布在熱帶及亞熱帶海域，在台灣的恆春半島、小琉球、澎湖、東北角等海域皆可發現，主要生長在於低潮線附近至亞潮帶1-5公尺深的岩礁上。

國立台灣海洋大學李孟洲助理教授表示，為使東北角海域藻類棲地多樣化，開始建立海葡萄人工繁養殖技術及種苗量產技術，逐漸增加沿岸的海藻多樣性與覆蓋面積，維護海洋生態系的完整性，提供海洋生物遮蔽、棲息、覓食及繁衍的場所。位在貢寮的海洋復育園區，在新北市政府的規劃與維護下，可以排除了人為汙染與採集，讓復育小葉蕨藻技術得以在園區實際施行並獲得驗證，有助於提升在自然海域復育海藻的技術，增加卯澳灣栽培漁業示範區內小葉蕨藻的覆蓋率。未來也可推廣至貢寮地區的九孔養殖池中，利用九孔底棲的特性在表層混養小葉蕨藻，充分利用水體空間提升養殖業者的收益。

農業局表示，小葉蕨藻是新北市北海岸及東北角海岸具有的原生藻類之一，藉由李孟洲助理教授研究團隊，在海洋資源復育園區內進行繁殖復育研究，開啟新的復育契機，賣相佳的小葉蕨藻，可復育當地海洋資源，改善海洋環境，未來亦可轉移養殖技術，推廣人工養殖，增加東北角海域海葡萄養殖產量及產值，提升養殖漁民收益。

(中時電子報)

園區海底池旁潮間帶生長的小葉蕨藻。（新北市漁業處提供）
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