522「國際生物多樣性日」！動物園辦特展愛地球

2018年05月17日 06:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護我們的地球、珍惜資源多樣化！每年的5月22日被訂為「國際生物多樣性日」，今年2018年為生物多樣性公約生效的25周年，生物多樣性公約組織發布的主題為「歡慶生物多樣性25周年—保護地球生命」。為持續提升社會大眾對生物多樣性公約的由來及其與人類存續息息相關的認知，今年台北市立動物園與中華民國自然生態保育協會共同規劃特展，邀請行政院業農委員會林務局指導，以「國際生物多樣性日——25年繽紛的印記暨永續食堂特展」作為今年在台灣的響應活動。

2018年為生物多樣性公約生效的25周年，生物多樣性公約組織發布的主題為「歡慶生物多樣性25周年—保護地球生命」。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園作為認證的環境教育設施場域，深知維護生物多樣性、保育野生動植物存續，皆與人類的活動息息相關！人們的微小行為如一日三餐的選擇，皆與自然環境資源的使用相關。此次特展展期從107年5月20日起至107年8月30日止，運用台北市立動物園主軸步道涼亭，規劃成一幅永續食堂意境的戶外場景！

除了回顧台灣維護生物多樣性的重要歷史事件之外，也配合今年國際議題，以社會大眾可以一起身體力行為考量，另策劃了「永續食堂」的沉浸展示，從食堂「永續生產」、「永續海洋」及「萬物永續」三個主題單元，帶領大眾認識從「餐桌」開始，透過食物的聰明選擇，來有效幫助生物多樣性的維護，不僅吃得健康，同時讓吃這件每日民生活動也能對環境友善作出具體貢獻。暑假期間動物園更將結合動物廚房規劃體驗營隊，讓大眾理解野生動物的日常生活與我們息息相關。

107年5月20日星期日上午10點30分，將在特展現場舉辦開幕導覽活動，敬邀大家ㄧ同到場參與開幕活動，現場備有限量小禮物，參加民眾即可獲得，發完為止。

地球之所以美麗，源自於繽紛多樣的地表結構與氣候環境，成就出各式各樣的生命與生活樣貌。生物多樣性維持了地球的生態平衡，默默地在我們的生活中扮演重要的角色，所以有許多人紛紛開始思考，如何以不同的方式，守護著生物多樣性，這些努力的過程及痕跡，不會隨著時間的流逝而消失，而是轉化成這片土地上的生命印記。希望大家在參觀完展場後，對自己的永續食堂也有了具體規劃與行動！

(中時電子報)