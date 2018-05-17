青農惹花拈草！走入香草世界創造新未來

2018年05月17日 06:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣農業不一樣！為鼓勵更多青年投入農業，提昇新北市農業競爭力，經由「新北市新農民輔導計畫」，已輔導出許多優秀青年農民，像是原本來自大都會地區並從事工業的年青人王御庭，目前在金山海岸邊上的坡地栽種香草及各類有機作物，經農業局及新北市農會的輔導，不僅出任新北市青農聯誼會第二屆會長，更被行政院農業委員會遴選為第四屆百大青農。

目前投入農業已有六年的王御庭，從一開始家人極力反對到現在接受並尊重他務農的選擇，其實是歷經了一段煎熬，當時連他自己也不知道是哪來的勇氣，就走入完全陌生的工作領域，直到現在，一談起香草他就有說不完的香草經，目前在他的香草園中有數十種香草品種，不同的香草有不同的用途，包含藥用、茶飲、入菜或提煉精油等。

除了香草跟有機蔬菜的種植外，御庭對烹飪也相當感興趣，研究如何以香草入菜，如香草餅乾及香草茶包等，也製作附屬加工品，如防蚊液及化妝水等。他也很感謝經由「新北市新農民輔導計畫」的輔導，使他提昇了栽種技術，建立自己的包裝品牌，開拓更多元的行銷通路。

所種植的有機蔬菜，也經由新北市政府媒合，提供給當地中角國小、金美國小兩校營養午餐，並頗獲師生與家長好評。對於務農，御庭也很有抱負，希望將來的香草園能導入食農教育、兼顧生態的微休閒農業活動及提供青年學子打工換宿的體驗等，並表示，只有透過不斷的創新，才能提昇農業價值及維持競爭力。

農業局長李玟表示，新北市政府正積極鼓勵青年從農，並因應新北農業轉型和升級，農業局將持續挹注相關資源來輔導青年農民，提高從農誘因，讓更多青年及新農民加入從農行列，發展出更有活力，更具創造力的農業 。

(中時電子報)