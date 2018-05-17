馬英九再戰2020？前馬友會會長：最好不要

前總統馬英九涉洩密案，高院15日改判有期徒刑4個月，馬英九15日下午表示一定會上訴。（資料照片，潘維庭攝）

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中時電子報
/綜合報導

前總統馬英九被訴洩密案，高院昨天逆轉將他改判4月。消息傳出，舉國譁然，支持者高喊「就進去關，再選2020！」。曾任馬英九台南縣之友會會長的國民黨台南市議員蔡育輝卻表示，這個判決對司法是嚴重打擊，對執政的民進黨也不是好事。但是拱馬參選下屆大選？「最好不要！」

馬英九被控洩密案，一審台北地院認為他的行為雖構成洩密罪，但總統是依憲法行使「院際調解權」，在阻卻違法下判他無罪。昨天高院判決則指出，此案與院際調解無關，馬英九身為國家元首，顯然不足表率、自有可議，將他改判4月。這是馬卸任總統後首宗被判有罪案件。刑期得易科罰金，全案仍可上訴。

判決結果出爐後，馬英九本人表示，一定會上訴。國民黨發表聲明全力挺馬。許多支持者還出現拱馬再參選2020年總統的聲音。蔡育輝卻認為，民主政治，做過就好了，不要再做了。

蔡育輝接受中評社訪問時強調，雖然大家認為馬在2020年可以擊敗民進黨，但他還是認為，除非最後關頭、為台灣前途、民主法治與經濟發展而非馬不可時，到時候再說，至少目前來看並不妥當。

蔡育輝說，馬英九涉洩密案，二審改判馬英九有罪，對民進黨不是好事，對司法制度則是嚴重打擊，因為人民會愈來愈不相信司法，認為司法成了執政黨控制、打擊異己的工具，台灣好像又走回到了威權時代。

(中時電子報)

文章來源：中評網》拱馬再選？前馬友會長蔡育輝：最好不要！

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