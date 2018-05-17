民進黨真認為北部基本盤穩？網舉三例神打臉

民進黨選對會昨確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。(報系資料照片)

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨選對會昨確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。對此，有網友打臉民進黨真認為在台北和北部的基本盤很穩？真能就此拉下柯文哲？別忘了，如果民進黨的基本盤在北部真的很穩固，當年怎會八仙過海？怎會新北立委只剩下林淑芬跟余天？很穩怎會立委席次只剩下27席？

有網友在批踢踢指出，民進黨如果真的在台北有號召力？怎會姚文智舉辦反柯大遊行，動員來台北的都是些老人？那些當初支持民進黨的年輕族群去哪了？為什麼民進黨會覺得自己的基本盤很穩？很穩的話，怎會2008年台北市立委選舉，國民黨八仙過海大勝民進黨？新北市怎會只剩林淑芬和余天當選？民進黨怎會慘勝到只有27席區域立委？

網友直指民進黨現在最大的弊病就是過於驕傲，以為把國民黨打敗就是他們的政績。但是「水能載舟，亦能覆舟」，當初人民可以不爽國民黨，現在也可以不爽民進黨，這就是政黨政治的常態！

底下網友亦留言，「DPP還是不相信自己兩年內就變票房毒藥了」、「認為太驕傲+1，第一次全面執政就當自己是天之驕子」、「DPP真的以爲自己很穩」，更有網友表示「我都投綠，但覺得民進黨非常欠修理，比08年那次還欠教訓」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

馬英九再戰2020？前馬友會會長：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。