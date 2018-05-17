民進黨真認為北部基本盤穩？網舉三例神打臉

2018年05月17日 07:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨選對會昨確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。對此，有網友打臉民進黨真認為在台北和北部的基本盤很穩？真能就此拉下柯文哲？別忘了，如果民進黨的基本盤在北部真的很穩固，當年怎會八仙過海？怎會新北立委只剩下林淑芬跟余天？很穩怎會立委席次只剩下27席？

有網友在批踢踢指出，民進黨如果真的在台北有號召力？怎會姚文智舉辦反柯大遊行，動員來台北的都是些老人？那些當初支持民進黨的年輕族群去哪了？為什麼民進黨會覺得自己的基本盤很穩？很穩的話，怎會2008年台北市立委選舉，國民黨八仙過海大勝民進黨？新北市怎會只剩林淑芬和余天當選？民進黨怎會慘勝到只有27席區域立委？

網友直指民進黨現在最大的弊病就是過於驕傲，以為把國民黨打敗就是他們的政績。但是「水能載舟，亦能覆舟」，當初人民可以不爽國民黨，現在也可以不爽民進黨，這就是政黨政治的常態！

底下網友亦留言，「DPP還是不相信自己兩年內就變票房毒藥了」、「認為太驕傲+1，第一次全面執政就當自己是天之驕子」、「DPP真的以爲自己很穩」，更有網友表示「我都投綠，但覺得民進黨非常欠修理，比08年那次還欠教訓」。

(中時電子報)