柯以柔鐵心離婚搶監護權 郭宗坤淚崩「不想離婚」

郭宗坤和柯以柔夫妻關係陷入冰點。(圖/中時資料照)

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中時電子報

郭宗坤去年10月爆出偷吃店裡女員工，讓他與柯以柔6年婚姻生變，雖然協議離婚但卡雙方沒有共識，因此最後一場調解庭後破局後，即將進入官司程序，對此郭宗坤受訪時淚崩，表示這段婚姻努力很久，表示「不想離婚」。

根據《蘋果日報》報導，郭宗坤表示農曆年柯以柔提出離婚訴訟，並且提出暫時處分，規定每個月只能見小孩2次，此外更要他簽「財產分離書」，丈母娘還跟母親表示「你兒子若不簽就是覬覦我女兒財產」，這句話讓他難以釋懷，表示即便夫妻倆經濟能力有落差，但也不會到窮困潦倒到覬覦柯以柔財產，他更為自己辯解「光每月養家開銷就有20幾萬，那這些錢怎麼來」?至於傳出房事不同調為離婚導火線?他解釋柯以柔買了新房子就帶小孩搬過去，主臥室和車位都沒有他的，頓時覺得有種外人的感覺，因此擔心柯以柔背太多房貸，卻和她主張買房就是投資的理念不合，才會傳出兩人因房事意見出現分歧鬧不和。

至於柯以柔指控他沒再付錢養小孩，郭宗坤解釋：「從結婚起就每月5萬、7萬付到共同基金戶頭，一直付到今年2月，就算不夠若開口也會給」，此外柯以柔控訴他偷帶走小孩，郭宗坤否認：「去年帶小孩去跨年，當時有傳訊問她能否讓小孩多留2天，但她可能封鎖沒看到」，對於柯以柔讓小孩在臉書幫忙賣商品，還要小孩去吃益生菌，讓他始終無法接受，表示將和律師溝通不排除提出暫時處分，雖然夫妻倆似乎很難破鏡重圓，但他仍強調「努力到最後一刻」。

(中時電子報)

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