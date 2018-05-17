五月來當代館！「星球製造所」邀你與藝術家創造獨一無二

2018年05月17日 08:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

『在這個宇宙裡，每一個生存過的人，都相應有一顆星星在天空閃耀。』—阿瑟·克拉克《2001太空漫遊！初夏來當代館！《One Star, One Story》一人限定！一場專屬於你與藝術家的相遇！

透過食材對應的色票色彩，每種顏色都代表著不同的意涵與個人特質。（主辦單位提供）

「星球製造所」從星球象徵及個體經驗出發，每位參與者，都代表著浩瀚宇宙中，一顆閃耀光芒的恆星。藝術家 San Chen 根據食材的天然色彩與象徵性，研發出專屬的星球食譜與元素色票，邀請參與者選擇象徵自我的食材元素，創造出專屬於自己的星球標本。

本檔MOCA Cube駐地創作計畫，為藝術家San Chen 陳思安《星球製造所》系列計畫之延伸。藝術家透過其劇場及空間的創作背景，將MOCA Cube打造成互動式的五感感官體驗計畫，參與者與藝術家於場景中獨處，分享屬於自己的夢想與故事，並藉由食物的象徵性喚起個人獨有的生命歷程與記憶。

在成長的過程中，我們學會扮演成群體眼中希望的自己，並渴望成為集體意識中想像的那個人，甚或拋下自我中心去擁抱屬於集體的價值。本計畫概念源於大家耳熟能詳的經典歌曲、文學及電影，以星星作為個人象徵或是夢想的隱喻。藝術家將宇宙之於星體，象徵於群體之於個體，探討個體在趨向群體的社會化過程中，社會是如何影響個人。

參與者可以選擇一段過去重要的故事回憶，並選擇相應故事的羊毛氈色彩。（主辦單位提供）

本次《One Star, One Story》計畫，藝術家邀請50組參與者，以一對一的方式進行五感的深入體驗。透過空間的環境設計、氣味、燈光與音樂呈現，從視覺、嗅覺、聽覺引導參與者進入想像的星際旅程，並透過彼此對話與生命經驗的交流，一同完成結合個人生命故事與夢想的食物攝影作品，在體驗計畫結束後，於MOCA Cube公開展出50件互動作品與生命故事。

(中時電子報)