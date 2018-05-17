五月來當代館！「星球製造所」邀你與藝術家創造獨一無二

一台帶著光源的火車慢慢駛入，映入眼前的文字 -Have you ever had a dream - 漸漸開啟參與者的五感思緒。。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

『在這個宇宙裡，每一個生存過的人，都相應有一顆星星在天空閃耀。』—阿瑟·克拉克《2001太空漫遊！初夏來當代館！《One Star, One Story》一人限定！一場專屬於你與藝術家的相遇！

透過食材對應的色票色彩，每種顏色都代表著不同的意涵與個人特質。（主辦單位提供）

「星球製造所」從星球象徵及個體經驗出發，每位參與者，都代表著浩瀚宇宙中，一顆閃耀光芒的恆星。藝術家 San Chen 根據食材的天然色彩與象徵性，研發出專屬的星球食譜與元素色票，邀請參與者選擇象徵自我的食材元素，創造出專屬於自己的星球標本。

本檔MOCA Cube駐地創作計畫，為藝術家San Chen 陳思安《星球製造所》系列計畫之延伸。藝術家透過其劇場及空間的創作背景，將MOCA Cube打造成互動式的五感感官體驗計畫，參與者與藝術家於場景中獨處，分享屬於自己的夢想與故事，並藉由食物的象徵性喚起個人獨有的生命歷程與記憶。

在成長的過程中，我們學會扮演成群體眼中希望的自己，並渴望成為集體意識中想像的那個人，甚或拋下自我中心去擁抱屬於集體的價值。本計畫概念源於大家耳熟能詳的經典歌曲、文學及電影，以星星作為個人象徵或是夢想的隱喻。藝術家將宇宙之於星體，象徵於群體之於個體，探討個體在趨向群體的社會化過程中，社會是如何影響個人。

參與者可以選擇一段過去重要的故事回憶，並選擇相應故事的羊毛氈色彩。（主辦單位提供）

本次《One Star, One Story》計畫，藝術家邀請50組參與者，以一對一的方式進行五感的深入體驗。透過空間的環境設計、氣味、燈光與音樂呈現，從視覺、嗅覺、聽覺引導參與者進入想像的星際旅程，並透過彼此對話與生命經驗的交流，一同完成結合個人生命故事與夢想的食物攝影作品，在體驗計畫結束後，於MOCA Cube公開展出50件互動作品與生命故事。

(中時電子報)

藝術家San Chen將貨櫃內營造成充滿神秘感的星際五感體驗空間。（主辦單位提供）
青農惹花拈草！走入香草世界創造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。