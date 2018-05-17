NBA》公鹿教頭定了！巴登豪瑟出線簽約4年

前老鷹總教練巴登豪瑟確定將跟公鹿簽下4年總教練合約。(美聯社)

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中時電子報

經過冗長的面試與考慮，公鹿總算決定新任總教練人選，根據《ESPN》資深記者沃納洛斯基17日爆料，在跟「字母哥」阿提托康波、米德頓兩名公鹿主力共進早餐後，公鹿將跟前老鷹主帥巴登豪瑟簽下4年總教練合約！

為了找尋合適的新教頭，公鹿先後跟不少教練面試過，除了巴登豪瑟，也跟前黃蜂總教練克利福德、馬刺助教梅西納，甚至馬刺女助教貝琪哈蒙等人面試，最後公鹿總管荷斯特決定跟巴登豪瑟簽約，畢竟巴登豪瑟早已是他的長期目標。

只是公鹿高層希望巴登豪瑟能跟阿提托康波、米德頓兩大球隊主力見面，且溝通過他的執教理念，再來討論雙方簽約的合約細節，不過巴登豪瑟先前曾跟暴龍高層面試過，可惜暴龍並未開出合約給他，最後才被公鹿捷足先登。

現年48歲的巴登豪瑟，曾在馬刺總教練帕波維奇手下當過17年助教，且獲4次總冠軍，2013-14年球季正式接掌老鷹兵符，更打造老鷹成為東區強豪之一，更獲2014-15年球季年度最佳教練，老鷹還一路闖進東區冠軍賽。

可惜隨著陣中主力輪流出走，老鷹本季選擇擺爛，僅拿24勝58敗、東區墊底戰績，老鷹在例行賽一結束，隨即開除巴登豪瑟，他的例行賽生涯執教戰績213勝197敗，勝率5成20，卻在季後賽只拿17勝22敗。

(中時電子報)

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