悼念敬鵬英雄 移靈車隊今繞桃園各消防分隊

2018年05月17日 08:43 中時 甘嘉雯

消防局弟兄向敬鵬移靈車隊致敬。（甘嘉雯攝）

消防局弟兄向敬鵬移靈車隊致敬。（甘嘉雯攝）

消防局弟兄向敬鵬移靈車隊致敬。（甘嘉雯攝）

為悼念0428桃園市消防英雄，市府在17日在桃園市立體育館舉行追思會，追思會移靈車隊從‪上午7點30分自中壢御奠園出發，沿途將行經桃園市消防局、桃園分隊，之後往三民分隊、第一特搜隊後，再沿著三民路，最後抵達桃園市立體育館。‬

消防局同仁一早就列隊在馬路旁，待車隊行經時，向他們敬禮，車輛鳴笛，平鎮敬鵬工業火警，造成造成6位消防人員不幸罹難，包括埔心分隊游曜陽、平鎮分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、林伯庭、游博瑜，桃園市政府消防局與家屬協調後，17日早上‪10時到12時，於桃園市立綜合體育館以追思會形式呈現，讓社會各界緬懷殉職消防英雄，並為捨己救人的英勇典範舉行追思哀悼。‬

副總統陳建仁將頒發褒揚令、頒授楷模獎章、消防專業獎章、追晉令及消防榮譽章，以表彰6名消防同仁犧牲奉獻的精神。

而在追思會結束後，移靈車隊預計於‪13時，前往平鎮、山峰、埔心消防分隊進行最後巡禮，車隊將統一自桃園市立體育館出發，沿成功路、春日路、南崁交流道、國道‬1號、台66線，再分別前往各分隊巡禮，為表達對消防英雄崇高敬意。

(中時 )