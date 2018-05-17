歐洲嚴選「特級初榨橄欖油」 是健康美味好朋友！

2018年05月17日 08:41 中時 徐力剛

燒烤或油炸食物時，使用具有抗氧化性及耐高溫特性的「特級初榨橄欖油」為最佳選擇。（圖片提供／歐盟太極計畫）

使用「特級初榨橄欖油」烹飪，是豐富飲食、食用健康脂肪絕佳方式。（圖片提供／歐盟太極計畫）

近年來，科學界對特級初榨橄欖油所含營養益處有諸多討論，早在千年以前，與特級初榨橄欖油擁有很深緣分的地中海人，其飲食基礎由紅酒、小麥與橄欖建構而成，而橄欖油不僅可提供每日所需營養，透過種植持續生產，更是植物油與動物脂肪油絕佳替代品，故成為「地中海飲食」核心要角。

2011年歐洲食品安全局（EFSA）進行綜合科學評測，證實橄欖油對健康助益。醫師建議義大利人多吃地中海飲食風格食物、多使用特級初榨橄欖油入菜原因有二，其一為口味，食材中加入特級初榨橄欖油可增添風味，帶給饕客全新味覺饗宴;其二則是輕鬆樂活的生活態度，義大利橄欖協會公佈資料指出，義大利人是特級初榨橄欖油的普適消費者，根據歐盟統計數據顯示，義大利人口預期壽命較歐洲各國高，女性84歲，男性78.3歲，堪稱歐洲版長壽國，也是全球中僅次於日本第二大長壽國。綜合上述因素及科學研究結果，特級初榨橄欖油已成為地中海人三餐都離不開的油品。

特級初榨橄欖油含多種營養成分，包括油酸、亞油酸、亞麻酸、多酚類物質、脂溶性維生素K、維生素E及多種礦物質，並具有高含量鈣、鈉、鉀、鐵等特性。特級初榨橄欖油的抗氧化劑與單不飽和脂肪含量高，名列健康食用脂肪名單之中，透過正確烹煮方式充分保留橄欖油營養成分，在鍋中油溫逐漸升高時可開始烹飪，當溫度達到冒煙點（210°C）停止加熱，切記勿重複使用加熱油品。

看準台灣對歐洲橄欖油需求量與日俱增商機，且避免某些製造者追求利潤「以次充好」，使用劣質橄欖油濫竽充數，由歐盟出資聯合義大利橄欖種植者國家聯盟（CNO）、義大利橄欖油製造商全國聯盟（UNAPOL）、義大利全國橄欖種植者與生產者聯合會（UNASCO），推動為期3年「太極計畫」，在大陸與台灣普及歐洲橄欖油相關知識，透過瞭解橄欖油質量評估體系，讓更多消費者使用健康調味品。

★更多太極計畫與歐洲橄欖油資訊，詳洽官網：www.ouroliveoil.com

(中時 )