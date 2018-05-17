北京新機場明年10月啟用 運載量可達1億人次

北京新機場工程即將完成，官方昨日宣布，最快明年10月將正式啟用。（圖/新華社）

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中時電子報

據中新社報導，北京市政府昨日透露，北京新機場工程將於明年6月底前完工、7至9月將進行測試，最快將在明年10月正式啟用。新機場落成後，北京將新增大面積的航廈、4條起降跑道、停機位268個，可替目前的首都機場分擔諸多國際航班，並讓未來的準點率提升不少。

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北京新機場遠期規劃：年旅客吞吐量達1億人次以上，能滿足年貨運吞吐量達400萬噸。目前的第一步目標，期望在2025年時能達到：年度旅客運載量達7,200萬人次、貨郵吞吐量200萬噸、飛機起降量62萬架次的目標。

北京新機場的內部構造。（圖/新華社）

從報導中可看到，機場主體設計採「單點放射構型」，有效管控航廈內的移動距離，未來從新機場出發的旅客，從中心點到最遠登機口僅有600公尺距離；而抵達的乘客，也可享受新式的行李系統，可大幅減少等待托運行李的時間。

即將完工的北京新機場空拍圖。（圖/新華社）

這座總耗資約129億美元（約3,845.2億台幣）的新機場，位於北京市大興區與河北廊坊交界，未來除了航空運輸功能外，也將集合高铁、地铁、城铁等多种交通工具於一身，成為華北地區新的交通樞紐中心。2015年開始動工，目前尚未訂定其名稱，不過因為鄰近「雄安新區」，傳聞也有人提議就以雄安冠名。目前已確定有9家航空進駐，包含東航、南航、春秋航空、奧凱航空、吉祥航空等；星空聯盟與中國國航則表態，將暫時留在首都機場。

(中時電子報)

文章來源：北京新機場將於明年10月正式通航

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