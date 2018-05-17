520蔡英文將首度在網路和網友聊天

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蔡英文總統上任將滿兩周年，蔡英文今天在臉書預告，520當天，她將有新的嘗試，接受沃草的邀請，首度在網路上直播，和大家一起聊聊天。

蔡英文表示，這段時間，大家都很關心我們執政兩週年的評價和看法，她也帶了媒體朋友到各地瞭解整個國家產業發展的情形。除了讓媒體朋友堵麥訪問外，也接受了一些媒體的專訪，談了她對於執政兩年的觀察和心情。

她說，她在上個月也加入沃草「2018總統給問嗎？」的計畫，「大家的提問，我都看見了，大家關心的問題，我們都會陸續提供回應資料。我也拍了幾支影片，直接回覆大家的提問」。

至於520這一天，「我有個新嘗試，我將接受沃草的邀請，首度在網路上直播，和大家一起聊聊天」。

她說，這個時代的溝通模式早已天翻地覆，傳統傳媒的輿論溝通模式，在社群網站及行動載具興起後，也早已產生質變和量變。這一次520直播，也歡迎LINE TODAY的加入，「LINE TODAY將同步直播，在手機裡就可以看到我」。

蔡英文預告，520當天上午十點，大家可以同步從她的FB、沃草網站、LINE TODAY以及總統府網站上收看「小英總統520直播-2018總統給問嗎？」，她也歡迎大家的加入，「5月20日早上10點，我們直播見」。

(工商 )

沃草直播連結
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