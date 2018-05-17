他燉豬頭皮餵養 流浪狗報恩1打20大戰野狗

2018年05月17日 10:09 中時 周麗蘭

「小熊」是4隻中最護主的，只要牠出馬，主人所到之處，流浪狗都退散。（周麗蘭攝）

彭草山幫流浪狗們用磚塊搭建舒適的窩，冬暖夏涼，隨日照可換方位。（周麗蘭攝）

種田自給自足的彭草山省吃儉用，照顧被放生到家裡來的流浪狗比對自己還好，讓4隻流浪狗挑喜歡的狗糧，燉豬頭皮、豬大骨給牠們吃，養了10年的「小熊」懂得報恩，只要主人出門牠就當先鋒開路，讓彭草山所到之處無野狗來犯。

67歲彭草山原本養5隻流浪犬，上月20歲的小黑死去，剩下小熊（10多歲）、進財（7歲）、小莉（3歲）、來福（3歲）4隻，每一隻都不會咬人，但會保護他免於被野狗騷擾。

小熊是4隻中最護主的，只要牠出馬，主人所到之處流浪狗都退散，起因是幾年前彭草山清晨下田，野狗衝出來咬小腿，天色未明，彭草山一度以為小熊和他玩，下一秒看到小熊衝出來咬著對方的後腿用力甩，幸好那天穿雨鞋，否則小腿不保。

彭草山說，從此小熊跟前跟後，只要他牽腳踏車牠就出動當前鋒，因牠曾有1打20的輝煌資歷，所有野狗都怕牠，只要牠現身，絲織工業區的野狗就退散。

彭過得簡樸，對狗他是「世界好」，買10幾個牌子狗糧讓狗試吃，挑出大家都愛吃的，只要有人拿豬頭皮、豬骨頭來，他全部煮給狗吃，每隻狗抱一顆，各啃各的不必搶食。

曾經有朋友來家裏看到大灶燉10幾個豬頭皮很美味，居然撈來沾蒜頭醬油吃，人、狗共食一鍋肉，彭草山說自己從來不留肉給自己，自從有豬頭皮可啃，都不會再咬廚櫃、樹頭。

彭草山住的是草寮，長年不以為意，但他為狗兒用磚頭搭舒適狗窩，冬暖夏涼，還可隨日照可換方位。

彭草山還曾養過朋友送的「負鼠」，原本希望他養大殺來吃，但他不忍心，一開始公母養在一籠，從2隻變成20幾隻，後來他強制分房，把20幾隻養到終老不再養。

(中時 )