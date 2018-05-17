亂丟垃圾、任意垂釣！別當「無品釣客」

2018年05月17日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

享受釣魚樂趣，當個有品釣客！請別做出沒有公德心的行為！許多人在休閒之餘喜愛釣魚之樂，依據台灣釣權協會調查顯示，全國潛在釣魚人數約200餘萬人，然而有部分垂釣愛好者，常會冒險前往危險水域或氣候及海況不允許的情況下進行垂釣，有時不經意的隨意丟棄垃圾，造成環境髒亂，為避免這些情事發生，新北市政府農業局特別以詼諧的方式製播「有品釣客」短片並在「新北漁樂快爆」粉絲團分享，提醒垂釣愛好者，能夠注重自身垂釣安全，同時做好環境衛生維護，「有品釣客」從你我做起。

開放漁港，釣魚樂

新北市海岸線長達140餘公里，沿線港灣與沙灘連綿蜿蜒，成為許多釣客流連忘返之地，新北市政府為讓垂釣愛好者有安全的釣魚空間，而且又不影響漁港區域漁民作業前提下，已經公告開放12處漁港(淡水第二、六塊厝、後厝、草里、中角、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆)部分漁港區域，提供民眾在港內進行垂釣。

港區垂釣人潮。（新北市漁業處提供）

從漁港出發，推動有品釣客

農業局說明，為推動「有品釣客」宣導，農業局請關懷海洋議題的台北海洋科技大學漁生團隊協助製作關於有品釣客宣導短片，短片內容包含「釣客安全篇」-宣導釣客穿著安全裝備，維護自身安全；「漁港環境篇」-宣導不隨意丟棄垃圾，共同維護垂釣環境；及「生態保育篇」-建立釣客釣大放小觀念，以維護海洋資源利用，藉由影片的宣導，讓民眾更了解如何做個有品釣客。

農業局表示，來到漁港合法垂釣，希望釣客能夠遵守規定，成為「有品釣客」，首先必須注重自身安全，穿著救生衣及防滑釘鞋，遵守垂釣安全規定，避免前往危險水域或氣候及海況不允許的情況下進行垂釣；同時也要維護垂釣區域環境衛生，不隨意丟棄垃圾、釣具或釣餌等廢棄物，最後更要落實垂釣資源保育概念，釣到小的魚就放掉（釣大放小），讓牠有長大機會，以確保海洋資源永續利用。

(中時電子報)