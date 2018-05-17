天壇推動「以米代金」 1年捐贈近萬包米

天壇第八度捐米，一年來廟方代信徒共捐出近萬包米。（程炳璋攝）

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中時

台南市推動宗教優質化要全市廟宇配合減金減香，以台南市中西區台灣首廟天壇最積極響應，去年5月底推動以米代金、一爐一炷香，信徒意外踴躍捐米當功德，1年來捐了近萬包米，捧紅「功德米」名號。

天壇去年5月25日正式推動「以米代金」、金紙「精質少量」與「一爐一炷香」等減金減香政策，其中信徒對以米代金的回響最熱烈，廟方原先希望信徒以買米代替買金紙，祭拜後可帶回家食用，減少焚燒金紙帶來的空汙，也可實際溫飽肚子。

信徒少了可向神明溝通的焚金動作，內心覺得少一道程序，見廟方提供代為捐米助功德的管道，紛紛在米袋上簽下姓名捐出，希望自己善行可讓神明得知。廟方近1年來共收到8082包信徒捐出的功德米，由廟方代捐，造福中西區、北區與南區的貧戶。

天壇17日第8度大批捐米1000包，由南區區公所接受後，依照南區貧戶一一發出。

減香減金是台南市推動宗教優質化主要政策之一，不但改變長久以來的信徒習慣，甚至影響金紙業者的生計，推動起來備受爭議，真正響應的寺廟也有限。

天壇表示，廟方近年為環保盡心力，率先公開響應減香減金的政策，意外掀起信徒樂捐功德米，有信徒更是一買就是100包，直接捐出，寺廟人員與信徒都開心達到環保與社福的雙重效益。

(中時 )

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