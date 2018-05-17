東北季風挾空污暫告結束 台中今空品良好

台中市今天全亮綠燈空品良好，環保局將持續加強管制，讓空品越來越好！（陳世宗翻攝）

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中時

隨著太平洋高壓開始影響台灣，過去幾個月空氣品質易受東北季風影響風場的情況暫告結束。台中17日上午8時全市16個監測站全亮綠燈，空品相當良好，甚至比北部地區更佳。

環保局長白智榮表示，改善空汙是長期的工作，雖然地形及氣候非人為可改變，但市府仍為持續做好人為可控的部分，加強境內固定、移動、逸散等汙染源管制，讓台中的空品越來越好。

環保局指出，根據環保局空氣品質監測網，今日上午8時台中市全市16個空氣品質監測站均亮綠燈，顯示空品良好，加上天氣良好，讓天空呈現藍天白雲的舒爽景象。

白智榮指出，市府持續監控空氣品質，近日看到太平洋高壓開始影響台灣風場，表示影響空氣品質的東北季風期已經過去，所以中南部空品開始轉好。以整年度平均來看，台中在秋冬東北季風季節的空品仍比中南部佳，春夏吹南風時則會比中北部縣市佳，在全台灣排名算是中段班。

白智榮強調，雖然地形及氣候非人為可以改變，但為改善境內汙染排放，包括固定、移動、逸散等汙染源都必須同步管制。改善空汙是長期的工作，必須全面考量，無法一蹴可及，市府會持續努力，也期待廣大市民共同配合空汙減量，多利用大眾運輸工具，避免露天燃燒或施放爆竹煙火等，相信台中的空氣品質會越來越好。

(中時 )

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