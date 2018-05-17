七巧板入戲 達德商工幼保科全國創意戲劇賽奪金

2018年05月17日 09:58 中時 鐘武達

「106學年度全國學生創意戲劇比賽」，彰化縣達德商工幼保科師生發揮創意巧妙地將七巧板元素融入戲劇，原本是要演給小朋友欣賞的劇目，竟是演得讓評審大人們很激賞，最後勇奪「綜合偶戲類組」特優第一名。

達德商工幼保科「愛yo兒童劇團」這次參加比賽的劇目為《尋找幸福的青鳥》，創意改編自諾貝爾文學獎得主梅特林克的經典童話《青鳥》。

幼保科主任張素綾說，《尋找幸福的青鳥》是以生命教育的概念設定劇本、角色和音樂，搭配創意道具，運用最童趣、最天馬行空的演出方式，讓表演與觀賞的學生從中學習「親情」、「團結」與「勇氣」的重要。

她表示，綜合偶戲表演複雜且多元，要從無到有的歷程實在不容易，幼保科的師生們常常只為了要呈現1個完美的畫面，就必須不斷彩排與修正，日以繼夜，而參賽的學生從來沒有任何怨言，最後才能站上成功的舞台。

莊幃真是參賽選手，剛開始加入偶劇時因要留校做道具，讓爸爸很擔憂，為此還一度引發父女間的戰爭，但她說，後來父親見她加入偶劇後生活變得積極、有目標，反而成了最力挺的人，很開心。

校長許維純表示，幼保科師生們贏得的不只是特優，老師成功地輔導學生認識生命的意義，學生們無論是表演者或欣賞者都由這個活動，認識自我及建立正確的人生觀。

(中時 )