提早25秒發車 JR西日本竟因此「錯誤」道歉？

行駛於琵琶湖線一列JR普通列車。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據今日日本新聞網（Japan Today）引述日本媒體報導，JR西日本（JR West Japan）公司日前為了一項營運錯誤，公開向大眾致歉，原來在本月11日，琵琶湖線（Biwako Line）的能登川車站（Notogawa Station），一列表定早上7點12分開車的電車，卻在7點11分35秒時啟動發車，比既定時間早了25秒，被JR西日本公司認為是「嚴重的錯誤」，為此特向大眾聲明致歉。

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日媒報導指出，當時一名站務員向告知駕駛，列車出發時間應為7點11分，當他將12節車廂關門後，雖有發現時間有些微差異，但仍讓列車提前駛離車站。據了解，似乎真的有少部份乘客，向站務人員反應，自己因為列車比表定時間提早離站而未趕上，讓他們多等了6分鐘才搭上下一班次前往目的地。

JR西日本在官網中對此表達道歉，「我們會認真看待（顧客）評價，也將盡全力避免相同的錯誤再次發生。」事實上，這並非第一次日本鐵道公司因為「提早發車」而道歉，去年11月一列從東京往筑波的筑波快線（Tsukuba Express）列車，也因為提早20秒發車而公開道歉。

擁有水車造型的能登川車站，是JR琵琶湖線的沿線車站之一，明治22年（1889）啟用，屬於2面3線的地面車站。但卻是沿線停靠新快速列車的車站中，唯一一個特急列車不停的車站，每天乘客運載量約為6,955人次。

(中時電子報)

文章來源：Japan train departs 25 seconds early, company apologises for 'truly inexcusable' mistake

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