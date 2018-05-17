犀牛錘展現力與美！台灣工藝精品前進東京秀創意

2018年05月17日 09:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

畫家梵谷曾說，「偉大的事物不是一時衝動做起來的，而是由一系列小事共同造就的！」好的設計不僅僅是一個想法（idea），更有實用的目的，進一步改變了人類生活、甚至歷史！在台灣就有一群設計工作者，憑藉他們創意與行動力，運動我們日常生活可見的東西作為素材，「設計」許多嶄新創意品！可曾想過「Rhino犀牛錘」力與美相遇毫不衝突、燈影彷彿日出之時百花綻放的「沐光綻放」，創意十足的台灣工藝精即將前進日本東京。

國立台灣工藝研究發展中心將於5月30日舉行的東京國際家居生活設計（Interiorlifestyle Tokyo 2018，以下稱東京展）打造工藝精品打卡聖地！台灣工藝融合生活美學與文化特色，結合文創設計的製品不僅是讓生活充滿驚喜的居家和生活用品，更值得全世界一同朝聖打卡。

木匠兄妹-沐光綻放。（主辦單位提供）

工藝中心今年再度率領國內優質品牌共同展出，透過國際大型展會突顯台灣文創工藝競爭力，並將台灣最優質的工藝設計推向國際市場。今年共同參展的台灣文創企業為：木匠兄妹、谷同金、江口設計、卓也藍染、愛心進、蘇小夢金工創作、穆德設計、鐵山漆坊等共計8家品牌。

此次參展共計有32組台灣工藝精品，均融合生活美學與文化特色。

如依循傳統古法手染製成獨一無二、代表台灣生態及文化特色的「五月雪藍染絲棉圍巾」；「布與漆有染」以生漆染布，色彩多樣而敦厚內斂，不褪色、柔軟且墜性好；木藝設計製作為核心，結合蒙特梭利的教育理念的「送子鳥」；容易取得、開心使用和良好的收納下。

「Rhino犀牛錘」力與美相遇毫不衝突；「職人手沖咖啡組」以木質的手感圓潤風格打造出咖啡器具美學；品茶過程藉由「方圓之間」將生活休閒活動提昇至精神意識層次；運用日式組子技法呈現百花綻放的燈影，彷彿日出之時百花綻放的「沐光綻放」，以及以簡潔線條鏤雕成窗花式圖騰，展現四季特色，散發出花與器間的協調之美的「四季風采─春、夏、秋、冬」等時尚家居用品，令人驚艷。

展品皆將工藝融入生活器物中，為當代居家生活創出無數可能，並創造出美學生活藝術，歡迎台灣及國際買主到東京現場，親身體驗台灣工藝之美。

(中時電子報)