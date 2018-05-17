金龍山闢森林生態步道 營造溪頭FU

2018年05月17日 09:55 中時 沈揮勝

魚池鄉金龍山的肖楠木針葉林，氛圍迷人。（沈揮勝攝）

日月潭金龍山在日管處及魚池鄉公所用心營造下，已成中台灣迎曙光最優場域。為讓遊客更貼近泥土，兩單位前年起密切配合規畫森林步道，4月開工、15日路基打通，下一步將進行枕木鋪設，可望趕得及今年嘉年華系列活動，提供民眾徜徉林間、享受針葉林芬多精！

金龍山造林地為鄉公所公共造產之一環，樹種以肖楠為主。肖楠木質細緻、不受白蟻蠹蝕，與紅檜、台灣扁柏同列台灣一級針葉木。鄉公所近5、6來在林間清理、林相改善方面著力甚深，甚至盼望利用這些珍貴針葉林，營造類似溪頭的氛圍。

日管處以金龍山林木美麗、優越環境，2016年提出「金龍山森林步道及公廁建置工程」，計畫在金龍1亭至3亭間的肖楠林蔭下，以自然工法開闢A、B、C等3條林間步道，另在曙光廣場至3亭的棧道旁，另拓1段櫻花道。

日管處祕書蘇翰章、技正涂振昇指出，該計畫去年8月通過期末報告，並於今年4月10日開工，最近幾天路基已見雛形，預定8月7日完成，步道總長合計520公尺，工程費300餘萬元。

由於日管處在每年9月到11月，都舉辦嘉年華系列活動，這段期間，正是日月潭旅遊熱季，期盼施工順利，來得及配合開放。鄉公所表示，魚池鄉天候、地質得天獨厚，添此美麗森林生態步道，頗值珍惜。

(中時 )