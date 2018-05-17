通緝犯躲回山上老家 臉上3顆痣暴露身份

2018年05月17日 10:11 中時 呂妍庭

被判10年重刑的林姓通緝犯躲回山上老家，遇警盤查時，因臉上3顆痣暴露身份。（呂妍庭翻攝）

林姓男子因犯下偽造文書等數起案件，被判10年8月刑期，因不願入監服刑遭通緝，日前林男躲回嘉義縣竹崎鄉老家，以為人煙稀少又地處偏遠，絕對萬無一失，沒想到竹崎分局內埔派出所員警巡邏時，發現久無人居的老厝前竟有一名男子在除草，上前盤問時林男還謊稱身分，最後是臉頰上3顆明顯黑痣讓死不承認的林嫌洩露身份，當場被警方帶回歸案。

竹崎分局內埔派出所警員沈來旺和蘇囿竹日前執行巡邏勤務時，附近居民告知村庄一戶人家久無人居，最近疑似有人進出，因這戶人家附近幾無人煙，兩名員警前往查看，果然看到屋前草坪有一名男子正在除草，上前了解，男子卻聲稱他沒有證件，只有假日才回老家整理農地。

因男子神態相當不自然，且眼神閃爍，又說錯身分證號，馬上讓警方起疑，蘇囿竹馬上以行動電腦進行人臉辨識，顯示男子2016年8月已遭通緝犯，沒想到林男又辯稱他是通緝犯的哥哥，不知道弟弟被通緝，還說他會代為轉告弟弟，即使警方已告知他臉上3顆痣位置吻合，就算是雙胞胎，痣要長在同一個位置機率也很低，但嫌犯始終否認，還要警方查清楚。

雙方僵持許久，警方見林嫌仍不鬆口，告知為還他清白，決定請他配合做指紋辨識，似乎是知道大勢已去，林嫌終於承認身分，還以驚訝的語氣說，因為判10年8個月太重，他不想坐牢才躲回山上老家務農，想不到四下無人，警方還能找到他，「早知道就不要回來」，狀似十分後悔，警方訊後依偽造文書通緝案將他移送高雄歸案。

(中時 )