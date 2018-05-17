性癖好人夫樂辦「換妻性愛趴」 卻告「配合」的妻子通姦

2018年05月17日 10:09 中時電子報 張國欽

北市1名李姓男子2003年娶了中國鄭姓女模為妻，李男2011年設立「樂夫妻」粉絲團，多次要求妻子參與換妻派對，且好幾次與聯誼對象赴泰國清邁、曼谷、芭達亞、馬來西亞沙巴旅行，不料李男2015年在摩鐵逮到妻子與蔡姓男子開房間，還在垃圾桶找到沾了蔡男精液的衛生紙，憤而怒告妻子通姦及精神賠償。

惟李男告妻子通姦遭高等法院刑事庭法官打臉，法官認為，李男玩換妻趴時已同意妻子跟別的男人性交，喪失相關告訴權，判決不受理；另高等法院民事庭昨針對李男求償案，逆轉改判鄭女與蔡男，須連帶賠償李男60萬元。

據蘋果日報報導，現年30多歲的鄭女告訴法官，她24歲嫁來台灣，與李男育有1女，本以為婚姻幸福美滿，沒想到丈夫有特殊性癖好，2011年設立「樂夫妻」粉絲團，還多次要求她參與換妻派對，造成夫妻感情破裂，還為金錢及照顧子女大吵不休，她受不了丈夫的控制慾，於2015年9月逃離家庭，認識蔡男，但2人只是普通朋友，那天在摩鐵沒有性交，只有愛撫蔡男下體。

鄭女強調，丈夫婚後多次帶她參與換妻活動，可見丈夫完全接受婚姻處於「開放性關係」狀態，拋棄配偶權，無權求償。蔡男則辯稱，換妻行為已違背1夫1妻婚姻制度，也牴觸道德觀念，李男允許妻子與他人性交，還在網站公然招募換妻，顯已拋棄配偶權。

年逾50多的李男向法官表示，他設立「樂夫妻」粉絲團目的是為「取悅、滿足妻子，增進情趣，僅在特定場合允許妻子與其他男人性交」，卻在2015年10月6日下午，跟蹤發現蔡男開車載妻子到新北市一家摩鐵，當場取得沾到精液的衛生紙，通姦事證明確，就算他曾縱容妻子與換妻俱樂部成員通姦，不表示自己永久喪失告訴權。

一審士林地院認為，就算李男曾同意妻子與換妻遊戲對象性交，不表示他同意妻子與蔡男上床，前年依通姦罪判鄭女、蔡男各3月徒刑，得易科罰金9萬元。

鄭女上訴後，高等法院查出李男曾傳訊給換妻同好：「不知我老婆是否有告訴你們，她在去年底懷孕了，本不想提，但很抱歉，事主可能就是你或阿威，因為不潔的性交易……她說很痛恨我帶她接觸這圈子，想到就骯髒。」法官認為，李男既然多次與妻子參與交換伴侶這種傷風敗俗活動，顯已「概括縱容」妻子與他人通姦，告訴權已喪失，因此去年改判通姦不受理。

李男另向妻子及蔡男求償精神慰撫金200萬元部分，一審也認為，換妻行為不但違反性道德，也勢必影響婚姻美滿，去年判李男敗訴。李男李上訴，將求償金額降至150萬元，高等法院認為，鄭女與丈夫一起參加換妻活動，跟她後來單獨與蔡男開房間情況不同，李男的配偶權確實受到侵害，改判鄭女、蔡男須連帶賠償李男60萬元，全案確定。

這對夫妻因為「換妻性愛趴」造成感情破裂，最後以離婚收場。

(中時電子報)