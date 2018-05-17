載孕妻闖紅燈還逆向 害人摔倒竟肇逃

2018年05月17日 10:13 中時 馮惠宜

台中市27歲李姓男子日前騎車載著懷孕4個月的妻子前往大里KTV和好友聚會，行經環中東路五段與六順路口卻闖紅燈擦撞到左側24歲的鄭姓騎士，造成鄭男摔車，未料李男逕自逆向騎車離去，經民眾報警後，警方驚覺是肇事逃逸案，卻苦無人證、物證，經警方調閱路口監視器，從行經車輛找行車紀錄器，才鎖定李男涉嫌重大，將他傳喚到案，並在訊後以肇事逃逸及過失傷害罪將李姓駕駛函送法辦。

這起車禍發生在今年3月間，由於警方到場時只見鄭男摔倒在地，鄭男說，他原本行駛的方向是綠燈，未料右側一輛機車闖紅燈而來，他因怕撞擊上該機車，為閃避該機車而摔倒於路旁。未料該闖紅燈騎士逕自逆向逃逸，唯鄭男對肇逃機車車牌、車型、面貌、衣著等特徵完全不記得，只記得是一部雙載情侶的機車。

警方四處調閱路口監視器，但卻只見涉嫌肇事逃逸的機車先闖紅燈致人摔倒後逆向離開，監視器畫面只見其車，因車燈反光未能見其車牌，調閱許多監視器畫面均是相同狀況。

正當案情陷入膠著，警方不死心經過一星期的反覆觀察監視器，監視器中發現經過附近的一輛汽車，該汽車車主住南投稱有行車紀錄器，警方立即驅車前往南投向該車主索取車行車紀錄器畫面，終於找到關鍵畫面，從車牌鎖定李男涉嫌重大，李男到案後還辯稱有聽見機車摔倒的聲音，但該事故與他本人無關，才會離開現場。警詢後以肇事逃逸及過失傷害罪將李姓駕駛函送法辦。

(中時 )