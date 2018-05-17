載孕妻闖紅燈還逆向 害人摔倒竟肇逃

李男載懷孕妻子闖紅燈害另名騎士閃避不及摔車還逆向肇逃，警方經從路口監視器找到行經車輛的行車紀錄器才把他揪出來。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時

台中市27歲李姓男子日前騎車載著懷孕4個月的妻子前往大里KTV和好友聚會，行經環中東路五段與六順路口卻闖紅燈擦撞到左側24歲的鄭姓騎士，造成鄭男摔車，未料李男逕自逆向騎車離去，經民眾報警後，警方驚覺是肇事逃逸案，卻苦無人證、物證，經警方調閱路口監視器，從行經車輛找行車紀錄器，才鎖定李男涉嫌重大，將他傳喚到案，並在訊後以肇事逃逸及過失傷害罪將李姓駕駛函送法辦。

這起車禍發生在今年3月間，由於警方到場時只見鄭男摔倒在地，鄭男說，他原本行駛的方向是綠燈，未料右側一輛機車闖紅燈而來，他因怕撞擊上該機車，為閃避該機車而摔倒於路旁。未料該闖紅燈騎士逕自逆向逃逸，唯鄭男對肇逃機車車牌、車型、面貌、衣著等特徵完全不記得，只記得是一部雙載情侶的機車。

警方四處調閱路口監視器，但卻只見涉嫌肇事逃逸的機車先闖紅燈致人摔倒後逆向離開，監視器畫面只見其車，因車燈反光未能見其車牌，調閱許多監視器畫面均是相同狀況。

正當案情陷入膠著，警方不死心經過一星期的反覆觀察監視器，監視器中發現經過附近的一輛汽車，該汽車車主住南投稱有行車紀錄器，警方立即驅車前往南投向該車主索取車行車紀錄器畫面，終於找到關鍵畫面，從車牌鎖定李男涉嫌重大，李男到案後還辯稱有聽見機車摔倒的聲音，但該事故與他本人無關，才會離開現場。警詢後以肇事逃逸及過失傷害罪將李姓駕駛函送法辦。

(中時 )

派遣工預謀犯案 殺人未遂刑期2年… 影》傘兵墜地畫面曝光 一排傘具…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。