影》漢光預演傘兵高空墜地 主副傘都沒開！

2018年05月17日 10:14 中時 王文吉 、 陳淑娥

清泉崗基地漢光預演，1傘兵高空墜地重傷。（民眾提供）

漢光預演傘兵高空墜地的上兵秦良丰。(取自臉書)

國防部17日於空軍清泉崗基地實施漢光34號演習預演，清晨6時許進行聯合反空機降操演時，一名傘兵從C130運輸機機艙跳出，主傘、副傘都沒打開，直接從離地130層樓高空自由落體墜地，軍方緊急將傷者送往梧棲童綜合醫院急救。國防部長嚴德發聞訊後表達關切與不捨，指示由參謀總長李喜明上將率專案小組前往調查肇案原因。

台中空域清晨不平靜，上午5點半左右就有民眾發現數架直升機低空飛行，發出轟隆巨響，持續30分鐘之後才離開。還有家住大雅的晨運民眾表示，一早就被直升機吵醒，一直在空中盤旋列隊飛行，本來以為是「要打仗了！」後來才知道是漢光演習預演。

意外發生在清晨6時許，當時清泉崗空軍基地正進行反空機降操演，數名傘兵依序從C130運輸機機艙跳出，每個人的傘具都撐開，並緩速降落，但其中1名秦姓上兵跳出機艙，主傘、副傘都沒開，直接從1300英呎高空極速下墜，地面人員見狀全都嚇壞，緊接而來「碰」一聲，高速墜地的秦姓上兵被地面人員送往梧棲童綜合醫院急救。

航特部政戰主任武立文表示，秦姓上兵跳出時主傘開傘不正常，副傘吃風不足，導致墜地受傷，有呼吸心跳，送醫救治後仍在加護病房急救，昏迷指數3。國防部已由參謀總長李喜明率專案小組赴台中調查。

(中時 )