影》大聯盟最老投手 用鮪魚肚擋下164公里強襲球！

柯隆對水手先發7.2局無失分，拿下生涯第242勝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

44歲賽揚獎強投柯隆（Bartolo Colon）老當益壯，今對水手繳出7.2局無失分好投，帶領遊騎兵以5比1勝出，他也拿下生涯第242勝。更驚人的是，這位「歐吉桑」4局下還用「鮪魚肚」擋下164公里的強襲球，他撿起球來快傳一壘刺殺打者，接著還一路投到了8局下。

文章來源：柯隆擋下164公里強襲球影片

「沒事，打到的地方比較靠旁邊，不是中間，」柯隆賽後說：「我有好大一片鮪魚肚，還受得了。」

狀況發生在4局下，水手席古拉（Jean Segura）打出102哩（約164公里）的強襲球，因為速度太快，柯隆左手手套根本來不及擋，球就打中了他的左腹。只見柯隆下丘撿球，完成守備工作之後，才暫停讓防護人員進場檢視。

有趣的是，當時遊騎兵教頭班尼斯特（Jeff Banister）正在接受轉播單位的即時採訪，並且盛讚以柯隆的高齡仍能保持高檔競爭力，就突然發生強襲球直擊投手的這一幕。班尼斯特也急忙說：「先這樣，我得去看看我的球員。」

柯隆4局下被強襲球擊中腹部後，防護人員上來檢視他的傷勢，柯隆表示沒有問題。（美聯社）

結果這位大聯盟現役最老投手力投96球，差點投滿8局才功成身退，也證明他的腹肌的確夠力。這也是柯隆在水手隊謝福寇球場所拿下的第14勝，他生涯在此福地16度先發，僅吞1敗，自責分率是驚人的1.97！

另一方面，柯隆距離祖國多明尼加勝投王馬里蕭（Juan Marichal），生涯勝投數也只差1場了。若再拿3勝，他也將追平尼加拉瓜投手馬丁尼茲（Dennis Martinez）保持的拉丁美洲最多勝紀錄。以柯隆虎虎生風的投球來看，超越只是時間問題。

(中時電子報)

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