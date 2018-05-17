漢光預演意外》墜落傘兵恢復心跳 有機會救回一命

陸軍航空指揮部特戰營政戰主任伍立文說明當時狀況。（陳淑娥攝）

友善列印
中時

國軍漢光演習今天上午在空軍清泉崗基地進行「聯雲操演」預演時驚傳意外！26歲秦姓傘兵在1300呎高空，因主傘未開、副傘吃風不足意外墜地緊急送醫，童綜合醫院表示，患者到院已無呼吸心跳等跡象，昏迷指數3，經搶救2分鐘後已恢復心跳。

陸軍航空指揮部特戰營政戰主任伍立文表示，早上6點在清泉崗執行反空降跳傘操演，特三營秦姓士兵搭乘C-130H運輸機從1300呎高空跳出，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，造成士兵直接落地情形，地面醫療小組緊急將他送上救護車，6時45分送達醫院，沿途醫官實施CPR搶救。

伍立文說，秦姓士兵2015年入伍，服務已經3年，今天是跳傘第11次，前面已完成5次基本傘，還有轉換複訓，這次是在清泉崗完成第3次跳傘，他有完成基本傘訓及合格簽證，是一位合格成熟的傘兵。

漢光呀俺習今日在空軍清泉崗基地預演時，跳傘不幸發生意外的陸軍航空特戰指揮部秦良丰上兵。（圖/翻攝秦良丰臉書）

伍立文指出，特戰傘兵合格訓練風險非常高，在做訓練時都會做完所有的基本傘訓及複訓，一般下降的速度是60秒正負2秒，秦姓士兵下降速度約為26秒，少了一半。目前也指派三軍總醫院神外、胸腔資深主治醫生組成醫療團隊，進行後續醫療治療。

童綜合醫院執行長盧立華表示，患者到院已無呼吸心跳等跡象，昏迷指數3，經搶救已恢復心跳，但仍有生命危險，由於患者瞳孔未放大，加上尚年輕，目前還有機會救回一命。

(中時 )

嘉義市長涂醒哲連署2020東京奧運… 幫新北議員參選人站台 丁守中：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。