漢光預演意外》墜落傘兵恢復心跳 有機會救回一命

2018年05月17日 10:33 中時 陳淑娥 、 喻華德

國軍漢光演習今天上午在空軍清泉崗基地進行「聯雲操演」預演時驚傳意外！26歲秦姓傘兵在1300呎高空，因主傘未開、副傘吃風不足意外墜地緊急送醫，童綜合醫院表示，患者到院已無呼吸心跳等跡象，昏迷指數3，經搶救2分鐘後已恢復心跳。

陸軍航空指揮部特戰營政戰主任伍立文表示，早上6點在清泉崗執行反空降跳傘操演，特三營秦姓士兵搭乘C-130H運輸機從1300呎高空跳出，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，造成士兵直接落地情形，地面醫療小組緊急將他送上救護車，6時45分送達醫院，沿途醫官實施CPR搶救。

伍立文說，秦姓士兵2015年入伍，服務已經3年，今天是跳傘第11次，前面已完成5次基本傘，還有轉換複訓，這次是在清泉崗完成第3次跳傘，他有完成基本傘訓及合格簽證，是一位合格成熟的傘兵。

漢光呀俺習今日在空軍清泉崗基地預演時，跳傘不幸發生意外的陸軍航空特戰指揮部秦良丰上兵。（圖/翻攝秦良丰臉書）

伍立文指出，特戰傘兵合格訓練風險非常高，在做訓練時都會做完所有的基本傘訓及複訓，一般下降的速度是60秒正負2秒，秦姓士兵下降速度約為26秒，少了一半。目前也指派三軍總醫院神外、胸腔資深主治醫生組成醫療團隊，進行後續醫療治療。

童綜合醫院執行長盧立華表示，患者到院已無呼吸心跳等跡象，昏迷指數3，經搶救已恢復心跳，但仍有生命危險，由於患者瞳孔未放大，加上尚年輕，目前還有機會救回一命。

(中時 )