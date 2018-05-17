延管施工 偏鄉山區居民將有乾淨水喝

雲林縣古坑鄉樟湖自來水延管工程開工，預計年底完工，居民便有乾淨的自來水喝。（許素惠攝）

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雲林縣古坑鄉樟湖村長期以來沒有自來水，僅靠不穩定的山泉水和簡易自來水系統供水，去年6月豪雨樟湖國小簡易自來水系統遭沖毀，使師生無水可用，經立委劉建國爭取，自來水管延管工程終於開工，17日上午向居民說明工期150天，避開雨季約年底可完工。

劉建國表示，政府有責任提供乾淨安全的自來水給人民，全國各地仍有許多地區無自來水使用，中央為改善居民飲用水問題，編列「無自來水供水改善計畫」及「前瞻計畫」預算，希望全面改進。

古坑鄉長黃意玲感謝劉為古坑無自來水地區居民用水權利努力，陸續爭取古坑鄉華山、桂林、華南、新庄石坑、崁腳村南昌、崁腳村18鄰、東和村十八坵田、東和村尖山坑部落、樟湖村、荷苞村尖山等等供水延管工程，經費約3.15億元，提供約971餘戶自來水飲用。

台灣自來水公司第五區管理處說明，古坑樟湖村地區歷經了數年評比，終於在2017年10月獲中央經費核定，期間6座配水池用地問題涉及國有地撥用等繁雜程序，各單位正積極協調、努力克服困難以盡快取得用地施做，用戶可以先至古坑營運所申請自來水接水手續。

第五區管理處表示，樟湖地區自來水延管工程埋設口徑100釐米延性鑄鐵管總長20餘公里，並建置6座配水池及加壓設備，工程總經費9000萬元，完工通水後可提供200餘用戶量足質優的自來水飲用，改善樟湖地區用戶長期缺水情形

(中時 )

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