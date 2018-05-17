幫新北議員參選人站台 丁守中：將與侯友宜組雙北連線

不管民進黨與柯文哲之間的風風雨雨，國民黨台北市長參選人丁守中今依照既定行程前往新北市蘆洲，陪同議員參選人黃桂蘭到市場拜票。（丁守中辦公室提供）

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不管民進黨與柯文哲之間的風風雨雨，國民黨台北市長參選人丁守中今依照既定行程前往新北市蘆洲，陪同議員參選人黃桂蘭到市場拜票。（丁守中辦公室提供）

不管民進黨與柯文哲之間的風風雨雨，國民黨台北市長參選人丁守中今依照既定行程前往新北市蘆洲，陪同議員參選人黃桂蘭到市場拜票。他受訪時說，這是要展現雙北連線的決心，近期就會與新北市長參選人侯友宜推出共同政見。

丁守中表示，雙北是共同生活圈，政策當然也要結合在一起，近期與侯陣營密集協商中，黨部也都在規畫，應該近期就會推出共同政見，全力以赴爭取勝選。不只如此，北北基、6都也都要互相支持。

談到對手柯文哲與民進黨，丁守中表示，不管民進黨推任何人，自己的主要對手就是鎖定柯文哲，因為他是現任市長；若綠營在北市推出更強人選，也可以雙北連線，會不會有壓力？丁說，壓力一直在，因為中央是民進黨執政、柯文哲也掌握北市府資源，對國民黨來說都是艱困選戰。

此外，柯文哲自稱最近睡不好，丁守中也酸說，我們也睡不好很久，天天都很累，因為選舉要全力以赴，「我還掉了3公斤！」他還批柯，要合作時就對兩岸一家親道歉，不合作就又講兩岸一家親，變來變去，但大家也不在乎了，因為政治人物最重要的就是誠信。

(中時 )

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