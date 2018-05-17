月薪不到3萬也搶破頭 台南清潔臨時員報名人數創新高

台南市環保局招考清潔隊臨時人員創記錄。（程炳璋攝）

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行政院長賴清德公布台灣勞工去年平均月薪近5萬，今年前3季更近6萬元，遭批與民眾感受落差太大，台南市環保局6月初招考清潔隊臨時人員，月薪加獎金僅2萬8000元，要錄取196人，一口氣來了3500人，人數創新高。

行政院稱台灣勞工已突破新資停滯階段，但南部民眾對月薪不到3萬的工作仍搶破頭，台南市環保局6月1日至3日招考清潔臨時人員，月薪僅2萬2000元，加獎金6000元，每月收入2萬8000元，且為儲備候用資格，明年7月中若未進用，則會取消候用資格。

台南市環保局招考的清潔隊儲備臨時人員，平均經過1至2年，只要有正式隊員退休出缺，即可納編為正式隊員，薪水即改以3萬3000元起跳，加獎金6000元，接近4萬薪資。

環保局兩年前招考300人清潔隊臨時人員，共有2500人報名，今年招考人員調降至不到200人，竟一口氣擠進創記錄的3500人報名。

環保局預計6月1日至3日分批在台南市中西區中山國中中山館舉辦體能測驗，今年報名者中，最老68歲，最年輕16歲，年紀相差了52歲，以30歲到50歲之間的報名者最多，但都需同場競技，在室內完成扛米袋30公尺折返跑的考驗，男的15公斤、女的8公斤。

環保局表示，不知今年報名者暴增原因，以台南市溪北地區、溪南地區分析，溪北約1000人，溪南地區約25000人，年紀超過65歲者，因職缺非屬公務員，若通過考試，仍得以錄用工作。

(中時 )

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