外交部報告用SWOT分析 綠委打臉概念搞不清楚

外交部送交「兩岸競爭下我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」的報告中，利用2頁使用SWOT，主要優勢提出五項，而主要劣勢、主要機會及主要威脅都提出兩項。（翻攝報告）

友善列印
中時

外交部長吳釗燮今赴立法院外交國防委員會業務及專案報告，外交部在送交報告中，使用SWOT分析，不過遭到擅長SWOT分析的民進黨立委羅致政打臉，批評外交部「搞不清楚概念」，他提醒不要交幾個東西，認為應付一下東西較好，否則看不到自身問題。

外交部送交「兩岸競爭下我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」的報告中，利用2頁使用SWOT，主要優勢提出五項，而主要劣勢、主要機會及主要威脅都提出兩項。

不過，羅致政今質詢時批評，外交部做SWOT他沒意見，但外交部搞不清楚什麼是SWOT，他在學校是教SWOT分析戰略，SW指的是自己的優點與缺點，OT是外在的威脅跟機會，這才是重點。

羅致政指出，外交部搞不清楚概念，S是有什麼特點，部長長才發揮的地方，W是你要避免的地方，O是外面環境；SWOT絕對不是報告中所寫的兩頁，O只有兩個，T只有兩個，W只有兩個，太少了吧！

羅致政說，他隨便舉一個，台灣最大的優勢是「地緣戰略」的重要性，完全沒有提到；負面的W，立法院對外交部的強烈監督、預算透明化、藍綠對立等。

羅問，SWOT分析之後要做什麼？外交部研究設計會副主任譚國定表示，應該有效來執行，以我們的優勢執行。

羅強調，針對SWOT分析戰略後，靜態是如何發揮優勢，減少弱點，掌握機會、化解危機；動態，優勢能夠搭配機會，就是要做順勢操作，把哪些戰略要列出來。弱點在哪，外面有何機會，如何反守為攻要思考。

(中時 )

幫新北議員參選人站台 丁守中：… 外交部：WHA替台發言絕對超過25…

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