上班、下班都覺得好累 恐是慢性過敏

2018年05月17日 11:05 中時 鄭郁蓁

最近工作總是覺得無力、注意力無法集中，恐是慢性過敏！一名50 歲男性主管，工作一直感到容易疲倦，上班、下班都覺得疲累想睡，但各項檢查都很正常，肝功能也沒問題，經醫生詢問，原來三餐幾乎外食，且偏愛蛋料理，原來有重度奶、蛋，慢性過敏。經過六個月飲食調養，精神才獲得提升。

收治這名患者的榮新診所副院長潘俊伸表示，有別於「急性過敏」，是碰到過敏源如塵蟎，就會立即出現皮膚起疹、紅腫發癢等；而「慢性過敏」，則會延遲4到72小時，才會慢慢發作。

潘俊伸表示，現代人外食居多，且多數也有「偏食」習慣，喜歡吃固定的餐廳、便當，攝取單一性食物，蔬果又攝取不足，長期下來，造成腸道黏膜產生發炎反應，改變了腸道上皮細胞的通透性，可能會造成免疫球蛋白發生延遲性反應，而加重慢性過敏的症狀。

腸道不僅是消化系統，更是免疫系統，潘俊伸表示，一旦壓力大，也會因為失調而刺激細胞分泌，造成包含輕微的偏頭痛、疲倦、失眠、長期關節痠痛、喉嚨發炎，蕁麻疹、甚至是容易泌尿道感染，或是嚴重的氣喘等。

因為症狀沒有單一性，因此很難被察覺，臨床統計有困難，但根據接受過敏原檢測者，約八成以上都有特定的慢性過敏源，嚴重者占其中的三成。

潘俊伸表示，這名男性主管每天早上八點上班，十點就感到疲憊，即使中午有休息，下午一樣想睡。透過過敏檢測，發現原來有蛋、奶的嚴重過敏，後來經過三個月戒斷蛋、奶，配合益生菌，並補充蔬果，症狀已經獲得明顯改善。

至於慢性過敏容易找上門的對象，以40歲以上者居多，潘俊伸指出，因中年後，腸胃開始退化，因此若發生長期酸痛、失眠、腸胃不舒服，且找不出原因，抽血結果又都正常，就有可能是慢性過敏，建議檢視是否有飲食偏差，不要偏食，單增加蔬果攝取，提供好菌能在腸道生存的環境。慢性過敏的治療需要長時間至少6個月以上，建議依照醫囑耐心調整生活飲食習慣。

(中時 )