黃子韜、王源鮮肉坎城初登場 紅毯亮相閃瞎眾人

黃子韜以SAINT LAURENT亞太區眼鏡形象大使身分受邀出席「開雲電影女性獎」（Kering Women In Motion）晚宴，並選穿品牌秋冬西裝造型亮相。（翻攝自黃子韜官方微博帳號）

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首戰坎城影展的黃子韜，於《太陽之女（Girls of the Sun）》紅毯上穿著全套黑色SAINT LAURENT正裝現身，頗有貴公子的風範。（翻攝自黃子韜官方微博帳號）
王源以雙料代言人身分於坎城影展上初登場，亦為出席《星際大戰外傳：韓索羅（Solo：A Star Wars Story）》首映禮，選穿SAINT LAURENT秋冬系列西裝。（翻攝自王源官方微博帳號）
身為Chopard蕭邦品牌大使的王源，以一襲閃亮BALMAIN西裝，展現青春洋溢的華麗氣場。（翻攝自Chopard蕭邦官方IG帳號）

第71屆坎城影展即將邁入尾聲，紅毯上除了看得到女明星們深V、露背的性感攻勢，黃子韜和王源這兩位在微博上擁有千萬粉絲關注的Z世代男神，縱使沒有作品入圍，但分別受到品牌邀請初次於坎城亮相，魅力指數仍是不容小覷。

近來因實境秀《創造101》活耀於螢光幕前的黃子韜，在兼顧節目中女團發起人的角色外，日前又受到Kering開雲集團邀請，踏上競賽片《太陽之女（Girls of the Sun）》紅毯。平日造型本就大膽的他，於紅毯換上全套黑色SAINT LAURENT正裝，頗有貴公子的風範；而身為SAINT LAURENT亞太區眼鏡形象大使的他，在受邀出席「開雲電影女性獎」（Kering Women In Motion）晚宴時，更選穿一席金光閃閃的品牌秋冬系列套裝，並把瀏海吹高露出額頭，華麗中帶點俊美的妖豔氣息。

而才17歲的00後偶像王源，以巴黎歐萊雅品牌形象大使及Chopard蕭邦品牌大使雙料身分出席的他，在《星際大戰外傳：韓索羅（Solo：A Star Wars Story）》首映禮上，亦選穿SAINT LAURENT秋冬系列西裝，腳踩Christian Louboutin皮鞋亮相。而在現身「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard）頒獎禮及派對時，他又換上一套鑲滿亮片的BALMAIN西裝，再搭上他渾身散發的青春力樣，很難不成為眾人的焦點所在。

(中時 )

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