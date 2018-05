黃子韜、王源鮮肉坎城初登場 紅毯亮相閃瞎眾人

2018年05月17日 11:42 中時 陳張眾

首戰坎城影展的黃子韜,於《太陽之女(Girls of the Sun)》紅毯上穿著全套黑色SAINT LAURENT正裝現身,頗有貴公子的風範。(翻攝自黃子韜官方微博帳號)

王源以雙料代言人身分於坎城影展上初登場,亦為出席《星際大戰外傳:韓索羅(Solo:A Star Wars Story)》首映禮,選穿SAINT LAURENT秋冬系列西裝。(翻攝自王源官方微博帳號)

身為Chopard蕭邦品牌大使的王源,以一襲閃亮BALMAIN西裝,展現青春洋溢的華麗氣場。(翻攝自Chopard蕭邦官方IG帳號)

第71屆坎城影展即將邁入尾聲,紅毯上除了看得到女明星們深V、露背的性感攻勢,黃子韜和王源這兩位在微博上擁有千萬粉絲關注的Z世代男神,縱使沒有作品入圍,但分別受到品牌邀請初次於坎城亮相,魅力指數仍是不容小覷。

近來因實境秀《創造101》活耀於螢光幕前的黃子韜,在兼顧節目中女團發起人的角色外,日前又受到Kering開雲集團邀請,踏上競賽片《太陽之女(Girls of the Sun)》紅毯。平日造型本就大膽的他,於紅毯換上全套黑色SAINT LAURENT正裝,頗有貴公子的風範;而身為SAINT LAURENT亞太區眼鏡形象大使的他,在受邀出席「開雲電影女性獎」(Kering Women In Motion)晚宴時,更選穿一席金光閃閃的品牌秋冬系列套裝,並把瀏海吹高露出額頭,華麗中帶點俊美的妖豔氣息。

而才17歲的00後偶像王源,以巴黎歐萊雅品牌形象大使及Chopard蕭邦品牌大使雙料身分出席的他,在《星際大戰外傳:韓索羅(Solo:A Star Wars Story)》首映禮上,亦選穿SAINT LAURENT秋冬系列西裝,腳踩Christian Louboutin皮鞋亮相。而在現身「蕭邦最具潛質演員獎」(Trophée Chopard)頒獎禮及派對時,他又換上一套鑲滿亮片的BALMAIN西裝,再搭上他渾身散發的青春力樣,很難不成為眾人的焦點所在。

