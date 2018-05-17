傘兵墜地誰的錯？「保傘連」免不了被調查

一名傘兵漢光預演因主傘沒完全張開，造成自由落體墜地摔成重傷，負責傘具的保養及整理的傘兵連，免不了被調查。（王文吉攝）

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中時電子報
民眾拍攝到傘並墜落畫面。(民眾提供)

國軍漢光演習今天上午在清泉崗實施預演時，發生26歲秦姓上兵從1300英呎、約130層樓高的高度跳傘，因主傘未完全張開傘與副傘吃風不足，造成墜地命危意外，為何傘沒打開？又是誰的責任？需國防部專案調查小組找出真正原因。

今早此則傘兵墜地新聞一出，就有讀者留言：「我是航特部退伍的！從機上跳出機門傘必須馬上開傘，如自己拉傘會反應不過來，所以這種低高度的，拉開的傘繩都是掛在飛機上經由飛機來拉開的，這種狀況我在航特部服役期間是從來沒發生過！應該是不該發生的問題。」

這名退役傘兵還說，傘訓訓練都有嚴格要求做到每個操作步驟，傘沒開應該有兩個問題，1、要跳傘時沒把拉傘繩掛勾掛好，2、是折傘連單位沒把傘折好，導致傘繩拉了傘卻沒開。他認為，第2問題的機率會高一點，「保傘連」免不了是這起意外的主要調查重點。

這位網友提及，「保傘連」主要任務就是負責傘具的保養及檢整，隷屬於陸軍空降訓練中心，目前全連100多人，每天得整理312頂主傘、528頂副傘，新進保傘命要通過為期8周計224小時的訓練傘具整摺進階訓練，以及完成自摺自跳後，才能成為合格摺傘員，是兼負傘兵「1頂傘就是1條命」重責大任的連隊，每位保傘連士兵必須接受嚴格訓練，才能獨立摺傘。

(中時電子報)

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