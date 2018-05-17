副所長遭爆欺壓基層 中和警分局要查證嚴懲

網友在臉書社團中爆料，新北市中和警分局積穗派出所何姓副所長長期欺壓基層。（翻攝）

友善列印
中時

新北市中和警分局積穗派出所陳姓所長日前遭基層上網爆料，暗示基層警員酒測遇到地方仕紳要放水，16日再度有網友在臉書社團中爆料，該所何姓副所長長期欺壓基層，更改班表、要求加班甚至要基層參加地方餐敘；對此，中和警分局17日表示，正、副所長已調職，將釐清事實真相，若查證屬實，絕不寬貸。

網友在臉書中表示，當基層抓到刑案時，會先遭何姓副所長改班、加班，進而要求請吃飯喝飲料，另外，若員警想依規定受理，卻不合何姓副所長的意，「他就會威脅我們不蓋主管章讓案件送出。」

「我們班表完全看正副主管心情在排。」網友進一步表示，主管審核的班表沒依勤務規定，送到分局的是第一版，實際的是留在所內的第二版，所長的「心腹」永遠都可以排到好班，比較硬的班都是新進的員警輪流。

網友更表示，正負主管若要求參加地方人士的餐敘，不想參加就是不給面子，開單開到地方人士還會被碎念。

中和警分局表示，得知後立即展開調查，16日先行將何員調離現職，後續由督察組針對網路爆料情節查證，釐清事實真相，若查證屬實，絕不寬貸，將依相關規定予以嚴懲並究責；另外陳姓所長已調整為非主管職。

中和警分局再次重申，警分局執法，一向要求同仁秉持依法行政，不因身分不同而有所差別待遇，將利用各種集（機）會持續宣導所屬同仁，執法務必遵守相關法律規定；另加強與同仁溝通，避免產生執法認知落差。

(中時 )

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