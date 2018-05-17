服役47年 美EA-6B「徘徊者」電戰機年底將除役

一架隸屬於陸戰隊的EA-6B電戰機出任務途中。（圖/美國空軍）

友善列印
中時電子報

據美國陸戰隊時報（Marine Times）報導，與空軍A-10「雷霆二式」攻擊機（A-10 Thunderbolt II）一樣，服役47年的EA-6「徘徊者」電戰機（EA-6B Prowler），是美軍陸戰隊一款耐操好用的老牌電子作戰機，曾在敘利亞和伊拉克戰場立下汗馬功勞。

北京新機場明年10月啟用 運載量可達1億人次
走過墜機殉職 美軍雷鳥特技小組駕F-16重返天際
埃及航空墜機釀66死 竟因機師iPhone過熱所致？
俄轟炸機逼近阿拉斯加 美F-22戰機升空攔截

但隨著系統、零件快速老舊，海軍也選定EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）作為接班人，美軍陸戰隊日前宣布，裁撤徘徊者的機隊至一中隊，而最後一個中隊VMAQ-2，也將於今年10月起，逐步進行除役。陸戰隊發言人伯恩斯上尉（Capt. Sarah Burns）表示，「2019年度，將是這款傳奇電戰機（徘徊者）在陸戰隊服役的最後一個年頭。」而陸戰隊也將和海軍同步，改用EA-18G「咆哮者」作為新一代電子作戰機。

即將降落於老布希號航空母艦甲板的EA-6B「徘徊者」電戰機。（圖/美國海軍）

由諾普前身、格魯門公司（Grumman）研發製造，沿用A-6闖入者式攻擊機（A-6 Intruder）機型，替美國海軍專門設計的EA-6B「徘徊者」電戰機，於1968年首次試飛、1971年正式編隊服役，長時間屬於美軍艦艇的艦載機之一，直到2009年咆哮者出現為止。可搭載4名機組員（一名飛行員），最大航程可達3,861 公里，擁有5個掛彈點，可掛載AGM-88 高速反輻射飛彈（High-speed Anti-Radiation Missile）或 ALQ-99 戰術干擾系統莢艙（Tactical Jamming System）。

美國海軍新一代電戰機：E/A-18G「咆哮者」。（圖/波音官網）

老當益壯的徘徊者，在生涯尾聲之際，仍隨隊於2014年遠赴卡達駐防、更於前年（2016）前往伊拉克和敘利亞前線，聯手打擊伊斯蘭國（IS）的恐怖份子，負責協助干擾伊斯蘭國的通訊設備、遙控炸彈裝置和對抗其空防武裝，並協同B-1轟炸機（）在4月份對大馬士革（Damascus）進行空襲任務，是美國陸戰隊不可或缺的空中戰力之一。

(中時電子報)

文章來源：The Corps is down to one final EA-6B Prowler squadron

更多精彩新聞請見軍事頻道！
載重怪獸降臨！首架種馬王直升機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。