服役47年 美EA-6B「徘徊者」電戰機年底將除役

2018年05月17日 11:17 中時電子報 李靖棠

據美國陸戰隊時報（Marine Times）報導，與空軍A-10「雷霆二式」攻擊機（A-10 Thunderbolt II）一樣，服役47年的EA-6「徘徊者」電戰機（EA-6B Prowler），是美軍陸戰隊一款耐操好用的老牌電子作戰機，曾在敘利亞和伊拉克戰場立下汗馬功勞。

但隨著系統、零件快速老舊，海軍也選定EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）作為接班人，美軍陸戰隊日前宣布，裁撤徘徊者的機隊至一中隊，而最後一個中隊VMAQ-2，也將於今年10月起，逐步進行除役。陸戰隊發言人伯恩斯上尉（Capt. Sarah Burns）表示，「2019年度，將是這款傳奇電戰機（徘徊者）在陸戰隊服役的最後一個年頭。」而陸戰隊也將和海軍同步，改用EA-18G「咆哮者」作為新一代電子作戰機。

即將降落於老布希號航空母艦甲板的EA-6B「徘徊者」電戰機。（圖/美國海軍）

由諾普前身、格魯門公司（Grumman）研發製造，沿用A-6闖入者式攻擊機（A-6 Intruder）機型，替美國海軍專門設計的EA-6B「徘徊者」電戰機，於1968年首次試飛、1971年正式編隊服役，長時間屬於美軍艦艇的艦載機之一，直到2009年咆哮者出現為止。可搭載4名機組員（一名飛行員），最大航程可達3,861 公里，擁有5個掛彈點，可掛載AGM-88 高速反輻射飛彈（High-speed Anti-Radiation Missile）或 ALQ-99 戰術干擾系統莢艙（Tactical Jamming System）。

美國海軍新一代電戰機：E/A-18G「咆哮者」。（圖/波音官網）

老當益壯的徘徊者，在生涯尾聲之際，仍隨隊於2014年遠赴卡達駐防、更於前年（2016）前往伊拉克和敘利亞前線，聯手打擊伊斯蘭國（IS）的恐怖份子，負責協助干擾伊斯蘭國的通訊設備、遙控炸彈裝置和對抗其空防武裝，並協同B-1轟炸機（）在4月份對大馬士革（Damascus）進行空襲任務，是美國陸戰隊不可或缺的空中戰力之一。

(中時電子報)