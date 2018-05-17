政院端政策牛肉 藍委：拚選舉大撒幣

2018年05月17日 11:17 中時 周毓翔

行政院端加薪政策牛肉，國民黨立院黨團今舉行記者會批評這項政策缺乏配套，一場宛如「科幻片」的宣傳大戲，只是在畫餅充飢。國民黨立委林為洲表示，如果是有效加薪的政策大家當然支持，但就目前的方案看來，缺乏配套措施，恐怕達不到實質加薪效果，看起來就只是民進黨為了選票，「拚選舉，大撒幣。」

行政院計畫把現行的基本工資時薪由140提高至150元，同時將政府派遣工起薪拉到3萬元，國民黨團書記長李彥秀表示，調基本工資得先經「基本工資審議委員會」這關，並非政府說了雇主就埋單，由於每年必須多花10億元，資方在審議基本工資時不會表達意見嗎？即使順利調升，也僅34萬打工族受益，當中年輕人才佔三成。

另外，公部門派遣工起薪3萬一事，不但違背勞團「反派遣」的長期訴求，也已有地方政府喊窮不跟進，李彥秀強調，救低薪政府要努力改善投資環境，想法子開發新工作，而不是緩漲時薪10元、20元，否則台灣培養的人才只會持續被吸引到海外去。

對於行政院提出的新經濟移民法，藍委陳宜民批評為荒腔走板的低階勞動移民政策。陳宜民表示，該草案最大的爭議為大幅引進中階外籍技術人力，並給予居留權，美其名是「中階技術外勞」，其實就是引進最低階的勞工。

至於少子化政策，藍委王育敏則強烈質疑「錢從哪裡來？」她指出，以育兒津貼而言，目前每年20萬新生兒推算，每人每年補助3萬元，一年預算至少300億元，又是「中央請客、地方買單」，財政惡化的地方政府負擔得起嗎？之後地方首長會不會競相加碼成為「政策買票」工具，重蹈老農津貼覆轍？中央難道都想清楚了嗎？

王育敏強調，解決年輕人不想生、不敢生的困境，1年3萬津貼的「小確幸」誘因有限，花國庫的錢很簡單，問題是「少子化」趨勢能就此舒緩？政府不該只挑最省力、後遺症卻最大的方式。

(中時 )