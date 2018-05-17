獨派「斬首」蔣中正銅像當「尿壺」 判入監8月不得易科罰金

「台灣建國工程隊」成員郭志剛，去年4月「斬首」陽明山花鐘廣場的蔣中正銅像，並帶回家當「尿壺」，遭判有期徒刑8月。(中時資料照)

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「台灣建國工程隊」成員郭志剛，涉嫌於去年4月「斬首」陽明山花鐘廣場的蔣中正銅像，被控毀損罪案，士林地院審理時，因郭自承將斬下的蔣中正銅像帶回去當「尿壺」，法官17日改依加重竊盜罪判處郭有期徒刑8月，不得易科罰金。

去年4月20日凌晨，郭志剛將陽明山花鐘廣場的蔣中正銅像頭部鋸斷後，並噴上紅漆及寫下「228元凶」及「殺人魔」。5月26日，士檢依毀損罪起訴郭志剛。

但郭並無悔意，在蔣中正銅像修復後，又於6月14日晚間，與友人林廷穎帶著乙炔以及焊槍，再度前往鋸頭，被巡邏員警經過發現，當時銅像後頸已經白白一塊，郭等2人坦承是以高溫熔化，破壞銅像，警方當場依現行犯逮捕2人。士檢8月再依妨害職務上掌管之文書物品罪起訴起訴郭、林2人。

去年10月，士林地院針對郭2度「斬首」蔣中正銅像案開庭時，郭志剛辯稱，他是為了去威權化信仰，是種「行為藝術」，強調自己無罪。

不料，去年12月21日，台北市中正高中校園內的蔣中正塑像再遭「斬首」，並在銅像上噴有「不移除，不改名，就砍頭」白漆，警方又查出是郭志剛涉案，並在立法院旁中山南路獨派駐留帳篷內發現斷首，依毀損罪、妨害公務罪再將郭移送士檢偵辦。

郭志剛去年4月首度「斬首」陽明山花鐘廣場的蔣中正銅像，被控毀損案，士林地院17日宣判，法官變更起訴法條，改依加重竊盜罪判決郭徒刑8月。

至於郭第2次「斬首」陽明山上的蔣銅像、中正高中蔣塑像「斬首」案，目前仍分別由士院審理、士檢偵辦中。

(中時 )

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