別輕忽！流感引心肌炎併發症 7歲童險休克

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中時

七歲的黃小妹在持續出現咳嗽、發燒症狀後，就醫確診為B型流感，用藥治療下，雖逐漸退燒，咳嗽症狀也日趨緩和，但精神與活動力卻越來越差。後經抽血、心電圖檢驗，發現心肌炎指數偏高，有心包膜發炎、積水的現象，血壓已快休克。幸經緊急治療處理，最後透過引流管導出150cc的水，在醫護人員的悉心照護下，黃小妹逐漸恢復健康，平安出院回家。

收治該病例的林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成表示，心肌炎屬於臨床上流感少見嚴重併發症，症狀多為全身無力、臉色蒼白、噁心、嘔吐等，常被誤認為普通感冒症狀而輕忽，但因發病與惡化均十分迅速，常因就醫太遲產生致命危機。

一般流感常見併發症還有肺炎、腦炎、中耳炎等等，針對老人、嬰幼童等罹病高風險族群，建議提前施打疫苗，才能有效預防流感上身。

根據疾管署今年2月最新資料顯示，前一流行季中，6歲以下幼兒罹患流感的比例高居所有年齡層之冠，且罹患後產生併發症、甚至死亡的機率，僅低於50歲以上成人，足以顯示兒童預防流感的重要性已不可輕忽。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎呼籲，流感是一種由病毒引起的急性呼吸道疾病，部分症狀表現類似一般感冒，但卻有高傳染度，且具導致併發症的嚴重性。除了按時接種疫苗外，平時維持個人衛生清潔、保持室內空氣流通、減少出入公共場所的機率、出門配戴口罩等，也都是預防流感的好方法。

(中時 )

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