NBA》衛冕軍亮紅燈！火箭三分砲火轟翻勇士

火箭後衛哈登全力防守勇士前鋒杜蘭特。(美聯社)

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柯瑞全場三分球投8中1，是勇士慘敗主因之一。(美聯社)

沒想到西區冠軍賽G2竟然變成徹底一邊倒的局面！趁著衛冕軍勇士手感低迷，火箭靠著哈登、艾瑞克戈登與塔克3人得分都破20，終場127比105狂掃勇士，也把西區冠軍賽戰績扳成1平，接下來第3戰21日回到勇士主場進行。

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勇士一開賽三分手感就很低迷，打完首節，全隊三分球竟然投7中0，讓火箭趁機靠著兇猛外線火力，一度擴大領先差距到19分，打完上半場，火箭仍以64比50大幅領先勇士，柯瑞竟在上半場三分球投5中0，表現有夠失常。

勇士當然不願就此投降，杜蘭特第3節持續飆分，幫助勇士逐漸縮小差距，可惜火箭三分火力實在太可怕了，來到末節更沒停止跡象，哈登、塔克、艾瑞克戈登等人輪番投進三分球，火箭竟把領先差距一舉擴大到20分以上。

打到最後5分39秒，杜蘭特因為抗議裁判尺度，直接被吹技術犯規，哈登罰進技術犯規罰球後，火箭取得117比91的絕對領先，比賽勝負已無懸念，勇士總教練科爾只好無奈把主力提前換下，宣告比賽進入垃圾時間。

哈登與艾瑞克戈登都拿全隊最高27分，不過還是塔克表現最讓人驚艷，他全場投9中8，含三分球投6中5，貢獻季後賽生涯新高22分，成為火箭場上最大奇兵，阿里查也拿19分，保羅16分、6助攻、4籃板及3抄截。

杜蘭特雖轟全場最高38分，此役卻陷入孤軍奮戰窘境，因為柯瑞全場投19中7，含三分球投8中1，就算拿16分、7助攻與7籃板，還是改變不了他手感冰冷的事實，勇士也僅杜蘭特、柯瑞兩人得分上雙，可見團隊狀態有多麼差。

(中時電子報)

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