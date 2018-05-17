看到蒼蠅飛到菜餚上母湯打死！研究告訴你真相

這縮小版的「泰國米」，其實是蒼蠅剛產下的卵！(翻攝自爆怨公社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

用餐時突然飛來一隻蒼蠅並停在菜餚上，到底該不該打死蒼蠅、菜餚是否要繼續吃，此問題困擾許多人。國外媒體曾調查，67%的受訪者會繼續吃蒼蠅沾過的食物，僅3%的人會繼續吃蟑螂爬過的食物，但研究指出，家蠅比蟑螂還髒兩倍，有的打死還會鑽出幼蟲，建議看到時將其揮走或用黏蠅紙捕捉，食物最好也不要吃。

怎麼又是你？雞腿便當吃了大半 驚見一坨「泰國米」！

有網友在《爆怨公社》po文說，便當裡的雞腿有一顆顆白色的蒼蠅卵，不知該不該繼續吃，《元氣網》今報導，做了以上表示。

另，根據世界衛生組織曾發表關於家蠅及其傳播疾病與傳染病的報告，常見的家蠅吃食物也吃排泄物，牠們在攝食過程中成為傳染病的媒介，將細菌和病毒散播出去。

台灣環境有害生物管理協會網站資料顯示，蒼蠅取食時，常以六隻腳踩踏食物，並吐出唾液與食物攪和，常將一些汙物，甚至於病原體攜帶到飲食物上，污染食物、傳播霍亂、傷寒、痢疾、肝疾等消化系統傳染病。有些蒼蠅種類的幼蟲會寄生於人體組織器官內，引起蠅蛆症。

《快樂小藥師 Im pharmacist 》曾實驗，打死肉蠅竟有幼蟲鑽出。肉蠅（麻蠅）為卵胎生昆蟲，蠅卵會在雌蠅體內孵化，再直接產出幼蟲，打死雌蠅時，腹端常有幼蟲鑽出。「當你打死肉蠅時，如果沒有妥善處理屍體，牠的小孩可能就在原地孵化了，若環境許可能會形成更多的蒼蠅」

下次看到食物被蒼蠅沾到了，還是不要吃了；看到蒼蠅最好也不要打，將它揮走，或用黏蠅紙捕捉。

(中時電子報)

中研院前生化所長陳慶士也違法兼… 打臉賴揆！高教工會：仍4成私校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。