看到蒼蠅飛到菜餚上母湯打死！研究告訴你真相

2018年05月17日 11:28 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

用餐時突然飛來一隻蒼蠅並停在菜餚上，到底該不該打死蒼蠅、菜餚是否要繼續吃，此問題困擾許多人。國外媒體曾調查，67%的受訪者會繼續吃蒼蠅沾過的食物，僅3%的人會繼續吃蟑螂爬過的食物，但研究指出，家蠅比蟑螂還髒兩倍，有的打死還會鑽出幼蟲，建議看到時將其揮走或用黏蠅紙捕捉，食物最好也不要吃。

有網友在《爆怨公社》po文說，便當裡的雞腿有一顆顆白色的蒼蠅卵，不知該不該繼續吃，《元氣網》今報導，做了以上表示。

另，根據世界衛生組織曾發表關於家蠅及其傳播疾病與傳染病的報告，常見的家蠅吃食物也吃排泄物，牠們在攝食過程中成為傳染病的媒介，將細菌和病毒散播出去。

台灣環境有害生物管理協會網站資料顯示，蒼蠅取食時，常以六隻腳踩踏食物，並吐出唾液與食物攪和，常將一些汙物，甚至於病原體攜帶到飲食物上，污染食物、傳播霍亂、傷寒、痢疾、肝疾等消化系統傳染病。有些蒼蠅種類的幼蟲會寄生於人體組織器官內，引起蠅蛆症。

《快樂小藥師 Im pharmacist 》曾實驗，打死肉蠅竟有幼蟲鑽出。肉蠅（麻蠅）為卵胎生昆蟲，蠅卵會在雌蠅體內孵化，再直接產出幼蟲，打死雌蠅時，腹端常有幼蟲鑽出。「當你打死肉蠅時，如果沒有妥善處理屍體，牠的小孩可能就在原地孵化了，若環境許可能會形成更多的蒼蠅」

下次看到食物被蒼蠅沾到了，還是不要吃了；看到蒼蠅最好也不要打，將它揮走，或用黏蠅紙捕捉。

(中時電子報)