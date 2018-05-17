打臉賴揆！高教工會：仍4成私校未調薪

2018年05月17日 11:37 旺報 簡立欣

高教工會17日舉行記者會表示，經過普查112所私立大專校院教師學術研究費調薪3%的情況，發現仍有高達4成以上私校未調薪，明顯打臉賴揆「公教人員調薪3%」政策；高教工會對未調薪的私校、主管機關教育部以及行政院長喊話，必須遵守《教師待遇條例》第17條規定，保障私校教師權益。

高教工會組織部主任林柏儀表示，經過普查後，有58所大專校院依法調薪，包括46校已經調薪、12校預定調薪，「其中有些私校我們也看出經營並不容易，或是才剛剛轉型，但仍然為教師調薪，值得肯定！」

但仍有些私校至今拒絕依法調薪，高教工會特別點名中國醫藥大學、大葉大學、正修科大等收入豐厚財務無虞的私校。其中像是中國醫藥大學105學年度的決算中年度財務餘絀高達23億多，為教師調薪僅占他們年度餘絀的千分之三！林柏儀表示，3%不是優惠，而是在薪水凍漲7年之後很基本的教師權益，如果私校再不調薪，會號召教師站出來。

林柏儀表示，經營狀況不能跟教師薪資掛勾，學校經營狀況很好時也沒有給老師 加薪，老師們仍兢兢業業；「何況教育部已經說有補助學校了了，我們很驚訝居然有學校還在看風向，要等上級查辦才要為教師加薪！」

在世新大學任職的高教工會秘書長陳政亮說，調薪3%不是董事會或校方「德政」，而是法律明文規範。他表示104年草案曾將學術研究費用私校教師「得」準用公校標準，後來在抗議之下，把「得」字拿掉，教育部應該要回歸當初立法精神。

高教工會理事、政大法律系林佳和老師表示，教師待遇攸關人民受教權及重大公共利益，目前私校教師本俸已經完全跟公立學校一樣，至於獎金及福利津貼，法律條文都說要看學校情況；至於學術研究費，《教師待遇條例》第17條非常清楚表示，私校教師要準用公立學校，法律上得不出一個講法，私立學校可以憑內部董事會或是校務會議決定，而不準用公校標準。他甚至認為《教師待遇條例》第17條的但書（未與教師協議前不得變動）以後若有機會應該修掉。

陳政亮說，4月份高教工會首次公布數據時，教育部回應說有準用條件而不是準用支給數額，「但17條是準用15條，而15條本來就有支給數額這幾個字，你不能睜眼說瞎話！如果教育部可以超越國家法律，那還有甚麼不能做的？」

(旺報 )