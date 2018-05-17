藥品不良通報 安眠藥「史帝諾斯」、降血糖「每福敏」連3年上榜

健保雲端藥歷建置「疑似藥品療效不等」通報，民眾若覺服藥覺效果不好，可向醫師反應並通報。（圖右為健保署長李伯璋、左為食藥署長吳秀梅）（魏怡嘉攝）

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食藥署近年接獲藥品不良通報，安眠藥史帝諾斯（stilnox）及降血糖藥每福敏(metformin)因連續三年都被通報，遭食藥署抽樣檢測，其中每福敏抽測39件有一件溶離度不合格，因而要求回收改善，史帝諾斯抽測17件則全數合格。

雖然目前藥品取得許可及上市，都需要經過一定的藥效審查，但難保有些藥品因品管不佳，效果打大折扣，食藥署長吳秀梅表示，食藥署自2010年起，建置藥品療效不等通報系統，供醫療人員及民眾進行通報，2016年更建置行動裝置通報系統，可利用電腦或手機進行通報。

吳秀梅指出，去年藥品療效不相等有29件通報，前年則有52件，其中史帝諾斯及每福敏雖近三年每年各只有一件遭通報有藥品療效不等的問題，但因連三年都榜上有名，食藥署因著手進行抽檢，對於不合格藥品將要求回收改善。

健保署長李伯璋表示，由於臨床上偶爾有病人會向醫師反映，在習慣服用某一醫師處方藥物後，自覺藥效改變，因而向醫師反映前後藥品的療效有不相等疑慮，即日起，醫師若接到民眾的反應，可以上健保雲端藥歷的「疑似藥品療效不等」通報，與食藥署建置的藥品療效不等通報平台合作，讓藥效出現問題的藥品多一個搜集反應管道，有助民眾的用藥安全。

李怕璋強調，包括病人自覺藥效改變究竟是增強抑或減弱，以及後續的處置情況如增加（降低）劑量或頻率、換回原藥、停止本藥改用其他藥品、合併其他藥品或繼續觀察等，都可以向醫師反應，最重要的是病患服藥有疑慮一定要跟醫師說，健保署即會匯整將資料交給食藥署，食藥署經專家委員評估後，就會啟動藥品品質調查，為病患用藥安全把關。

(中時 )

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