蔡英文：加害體系如何運作一定要徹底釐清

2018年05月17日 11:35 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天赴綠島主持國家人權博物館揭牌儀式，提出強化人權教育、用人權做外交兩項期許。她也強調，當年加害體系如何運作？誰該負責？一定要徹底釐清。未來也會把握真相、責任、和解以及確保不會再犯這些原則，用最嚴肅和積極的態度來推動轉型正義。

國家人權博物館今天在白色恐怖綠島紀念園區掛牌成立，由蔡英文總統親自主持揭牌儀式，並邀請政治受難者和受屬80多人與會。

以下是蔡英文致詞全文：

今天我們選擇在綠島，為國家人權博物館揭牌，具有特別的意義。綠島曾經是不分族群的台灣人，受苦受難的監獄。這裡是白色恐怖的縮影，這裡也是我們反省威權、彰顯人權的重要場所。

白色恐怖不是離我們很遠的歷史。在綠島，白色恐怖有具體的場景，以及活生生的故事。「新生訓導處」和「綠洲山莊」，我們可以看到，威權政府如何剝奪人的自由。

綠島的「燕子洞」，是蔡瑞月老師帶著大家編舞、跳舞的地方。綠島的「三峰岩」，則是許多受難者前輩，外出勞動都會看到的景觀。已經逝世的歐陽文前輩，當年就曾經在三峰岩前面，留下珍貴的影像。

我們設立國家人權博物館，就是要透過這些場景的保存，讓更多人了解前輩們的血淚；讓更多人了解，前輩們在最痛苦的時候，仍然帶著希望，勇敢地活下去。

最重要的，我們推動國家人權博物館，是要讓世世代代的台灣人，都可以從不自由的歷史當中，認知到自由的可貴；從過去侵害人權的歷史當中，堅持人權的信念。

歷經兩任政府的籌備，今天國家人權博物館終於正式成立。人權館將會成為名副其實的國家級人權基地。今天掛牌之後，就是新工作的開始。在這裡，我要表達我對人權館的兩個期許。

第一，我期許人權館充分運用升格後的資源，強化人權教育的能量。人權館除了要面向社會大眾，也要協助不同政府機關，在政府內部推動人權教育。

今年四月的時候，已經有一些在職的法官到綠島園區受訓。我希望未來這種做法要擴大實施。我相信，讓公務人員對於人權有更堅定的認識，才能確保現在，以及未來的政府，不會犯下同樣的錯誤。這也是轉型正義的一環。

第二，我期許人權館要拓展國際交流，用人權來做外交。許多國家都致力於保存不義遺址。像是在歐洲就有很多納粹集中營，成為人權教育的場所。台灣的人權館，就是亞洲第一個，以不義遺址作為主軸的人權博物館。我們可以藉由人權館這個基地，跟世界分享台灣民主和人權發展的經驗，並且，彰顯我們是一個勇於反省歷史的國家。

在場的蔡焜霖前輩，我們剛才聆聽您的故事，當年也被囚禁在綠島。有件事他剛剛沒有說，我知道蔡前輩最耿耿於懷的事情，是有一次難友被關進炎熱的碉堡裡，蔡前輩卻錯過了替他送上一杯水的機會。

今天我要跟蔡前輩說，請您寬心，我不希望您為了這件事情懊悔，該檢討的是國家的錯誤。當年您和您的許多難友，許許多多擁抱理想主義的年輕人，到底為什麼受難？加害體系如何運作？誰該負責？我們一定徹底釐清。

今天是人權館揭牌，接下來「促進轉型正義委員會」也要正式運作。各位前輩久等了。台灣民主化超過三十年，現在我們有一個把轉型正義做好的機會。

我要跟所有前輩強調，各位的受難和犧牲，是整個國家、整個社會必須共同承擔和面對的歷史。我們會把握真相、責任、和解以及確保不會再犯這些原則，用最嚴肅和積極的態度來推動轉型正義。

最後，我要感謝在場許多前輩，在人權館籌備階段提供很多建議，而且還來當義工，帶領許多的年輕人，重新認識我們的過去。人權館的成立，是在座大家一起努力的成果。

所有的人博館同仁，也都辛苦了，接下來還有很多事情要做，我們一起努力。謝謝。

(工商 )