癌症年增破10萬人 9成擔心副作用而抗拒治療

2018年05月17日 11:47 中時 倪浩倫

日前曾發生大腸癌的癌友，確診罹癌後，不接受正規醫療手術，只想透過「自然療法」保命，導致錯失黃金治療時間。國內最新研究顯示，高達9成癌友和其親友，在得知罹癌後，會因擔心副作用而對治療「產生抗拒」，更有超過8成癌友會去吃「輔助保健食品」。醫師提醒，罹癌後，吃有科學實證的營養品無可厚非，但絕不可因而忽略正規醫療。

癌症是國人最聞之色變的疾病，每年新增的患者超過10萬人，但有些癌友會因故「未即時接受治療」。一項統計1141名癌友和其家屬的最新調查，有92.4％人表示，會在得知治療副作用後「抗拒治療」。萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠說，門診觀察發現，很常聽到病人在拋下一句「有人說罹癌不治療還好，一開刀反而就過世了」後，就再也沒回診，下次回來後已是末期、痛到受不了回診，此時只能給予安寧治療。

日前曾有名大腸癌患者，選擇透過「自然療法」、而非接受正規醫療手術，最終錯失黃金治療期而過世的悲劇。上述調查發現，有近85％癌友在得知治療有副作用後，會使用正規醫療以外的輔助方式，當中更以保健食品為最大宗。

吳思遠強調，隨著醫學技術進步，治療副作用也逐漸輕微，但仍有噁心嘔吐、食慾差、脫髮等副作用，加上癌細胞分泌的惡病質，會消耗營養能量，使得癌友營養不良、體力大降，嚴重時甚至得被迫中斷治療；他表示，基於上述種種理由，癌友使用輔助保健食品「無可厚非」，但一定要選擇有科學實證的產品，而且僅能當作「輔助」，絕不可因此荒廢正規的醫學治療。

(中時 )