端午連假高鐵票 後天起開放購票

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端午節即將到來，台灣高鐵宣布自6月15日（五）至19日（二），將加開100班次列車（南下48班、北上52班），5天假期總計提供800班次的旅運服務，旅客可從5月19日凌晨零時起上線訂票。

高鐵表示，旅客可透過高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節假期疏運期間所需的車票。

高鐵指出，參考近期疏運期間旅客乘車狀況，以及連續假期桃園站有較多入出境旅客乘車需求，端午節假期疏運期間，特別規劃16班（車次編號介於3300至3349間）加班車，南下由南港站出發，停靠台北、桃園站後直達台中站，並停靠台中以南各站；北上由左營站出發，停靠台中以南各站後，直達桃園、台北、南港站，歡迎旅客多加利用，且留意所搭乘車次的停靠站。

高鐵說明，今年端午節假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，共263班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次逾32％。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「會員平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(中時 )

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