新竹十八尖山遇眼鏡蛇出沒 消防局教你怎麼辦

2018年05月17日 12:14 中時 徐養齡

5月進入蛇類出沒旺季，消防隊出勤捕蛇的頻率也愈來愈高。（徐養齡翻攝）

民眾在新竹市十八尖山目擊蛇類出沒，其中不乏眼鏡蛇等毒蛇。（徐養齡翻攝）

十八尖山有蛇出沒。（徐養齡翻攝）

時序入夏，5月已正式進入蛇類活動旺季，據新竹市消防局統計，光是5月就有97件捕蛇勤務，較去年明顯增加，日前有民眾在爬山聖地十八尖山直擊眼鏡蛇，消防局強調遇蛇不用驚慌，不主動驚擾能保相安無事。

消防局指出，新竹市常見的蛇種類為眼鏡蛇、臭青母、雨傘節和青竹絲4類，分布地區多半以市區外圍或郊區民宅居多，另山區地形也較常會有蛇類棲息。

據消防局統計，新竹市捕蛇捕蜂勤務總量，2016年達1847件，2017年1917件，2018年5月為150件，其中捉蛇就占了97件，5月堪稱蛇類出沒的分水嶺，活動時間將一直持續到9月左右，當九降風颳起時，蛇類普遍也開始休息。

近來有民眾在十八尖山目擊蛇類出沒，其中不乏有毒性高的眼鏡蛇，或台灣常見的臭青母，體型不小令民眾看了心慌慌，在網路上引起不小議論，有人擔心十八尖山運動民眾多，恐遭蛇類咬傷，但多數人認為，蛇類比人還膽小，不會主動攻擊。

消防局對此表示，十八尖山每逢五月起就會有頻繁的蛇類活動，於夏天出沒覓食屬於正常現象。民眾遇到不用驚慌，蛇類對震動的感知較敏感，不刻意驚擾，未受到刺激就不會亂衝亂咬。

若不幸被毒蛇咬傷，消防局呼籲民眾保持冷靜，認清蛇種（拍照記錄），不可服用酒精類等刺激性飲料，傷口不可冰敷，有戒指或手表等束縛物應盡快取下，避免組織血流造成肢體壞疳。

新竹市南門、馬偕、台大、國軍、國泰醫院備有毒蛇血清供民眾緊急醫療使用。

(中時 )