大陸女星揭林心如這舉動超暖心

王雨帶雙胞胎兒子看球賽。（取自微博）

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王雨和妻子王媛可曬恩愛。（取自微博）
王雨劇中寵愛妹妹林心如。（中天提供）
王雨。（中天提供）
王媛可。（中天提供）
李佳航。（中天提供）
于波。（中天提供）
林心如與袁弘。（中天提供）

林心如、袁弘主演古裝歷史鉅獻《秀麗江山長歌行》，該劇一票帥氣熟男配角讓戲迷大飽眼福。飾演女主角陰麗華（林心如飾）大哥的演員王雨，擁有深邃五官，劇中詮釋一肩扛起全家族重擔的大當家，沉著冷靜又充滿智慧，無時無刻設身處地替妹妹著想，成為她最堅強後盾，被戲迷封為「中國好大哥」。

王雨一張帥氣的臉龐也被網友發現，與演出《瑯琊榜》中靖王一角爆紅的王凱「撞臉」。網友搜出王雨、王凱各種角度的照片，發現相似度極高，加上兩人同姓且同為單名，一度讓人誤以為是親兄弟。其實兩人還真有「關係」，但不是血緣關係。

1983年出生的王雨與1982年出生的王凱，同為中央戲劇學院表演專業科的學生，兩人是前後屆的學長學弟，因為同樣擁有一張陽剛帥氣的吸睛臉孔，加上專業的表演科系背景，連粉絲有時也是分不清楚。

王雨出道超過10年，與林心如淵源甚深，合作過5檔戲，演過夫妻、情侶、知己、兄妹，默契不在話下，在《秀麗江山長歌行》中她對林心如這位同父異母的庶出妹妹愛護有加，網友皆笑稱他根本是古代的「妹控」，林心如能有這樣的哥哥實在太幸福了。現實生活中，反倒是林心如愛屋及烏，相當厚待王雨的老婆。

王雨與同為演員的妻子王媛可結婚後，生下一對可愛的雙胞胎兒子，一同加入《秀麗江山長歌行》劇組，王媛可飾演男主角劉秀（袁弘飾）的第一任皇后郭珊彤，在劇中與林心如爭奪心上人，上演精采的後宮爭鬥戲碼。

身為《秀麗江山長歌行》製作人的林心如，因與王雨交情甚篤，也特別照顧王媛可，王媛可透露當時剛生完孩子的她復出拍戲，但仍在哺乳期，「開拍前，心如姊主動提出讓我帶孩子進劇組，開拍之後，我就變成大家重點保護的對象，經常戲拍到一半，我得去餵奶，大家就得停下來等我」，林心如如此暖心的替演員著想，讓王媛可非常感動。

在《秀麗江山長歌行》中養眼的熟男面孔還有剛升格當爸的大眼帥哥李佳航以及老戲骨于波。李佳航2011年演出《新環珠格格》成了新一代深情爾康，戲中愛紫薇愛得死去活來，戲外卻戀上同劇演出小燕子的女演員李晟，兩人上週喜迎兒子誕生，幸福洋溢。

于波則是出道16年的資深帥哥，2002年與吳奇隆演出《蕭十一郎》走紅兩岸三地，在《秦時明月》、《解憂公主》、《孤芳不自賞》等多部古裝大劇中，都扮演重要的角色，網友笑稱「心如製作的戲就是帥哥多」、「看帥哥看得很過癮」。

5/24（四）起每週一至週五晚間8時，中天綜合台36頻道播出《秀麗江山長歌行》。

(中時 )

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