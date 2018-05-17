敬鵬大火6殉職勇消追思會　副總統陳建仁到場致意

2018年05月17日 12:04 中時 葉臻

副總統陳建仁向殉職弟兄家屬頒發總統褒揚令。（葉臻攝）

副總統陳建仁逐一向家屬致意。（葉臻攝）

行政院消防署代表至追思會場致意。（葉臻攝）

副總統陳建仁擁抱殉職勇消游曜陽的幼兒表達慰問。（葉臻攝）

桃園市4月28日發生敬鵬工業大火，造成埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖，隊員林尉熙，和山峰分隊員余佳昇、林伯庭、游博瑜殉職，桃園市政府消防局與家屬協調後，在17日上午舉行追思會，包括副總統陳建仁、內政部長葉俊榮、行政院副院長施俊吉、桃園市長鄭文燦等人都到場致意。

殉職6勇消追思會17日上午在桃園市立綜合體育館舉行，並頒發給家屬褒揚令、頒授楷模獎章、消防專業獎章、追晉令及消防榮譽章，6人也分別從小隊長追晉分隊長，隊員則追晉小隊長，以表念他們犧牲奉獻的精神。

包括嘉義縣長張花冠、前立法院長王金平、親民黨主席宋楚瑜等人都到場，各縣市消防局也派員到場致意，會場背板以6人生前照做底，前方用鮮花排列成消防車從城市中開出的意象，場面莊嚴哀戚，家屬在席上頻頻拭淚，難掩悲傷之情，6人遺體在追思會前即先行火化，不再進行儀容瞻仰。

副總統陳建仁表示，政府要人民安居樂業，不能只是寄望消防弟兄的勇敢付出，更重要的是在制度、政策上都應該做他們的堅強後盾，不僅讓弟兄安心，更要讓家人安心，這是政府責無旁貸的責任。

陳建仁也說，長期以來消防人力不足，政府已規畫5年增補3000名消防員壯大陣容，也編列預算添購救災防護裝備，「消防員的名字是愛與勇敢」，希望政府能做消防員堅強的後盾。

「桃園市政府0428工廠火警消防英雄慰助金專戶」也將在追思會後停收民眾的捐助款項，捐收款項也將全額平均分配各個罹難同仁家屬。

(中時 )