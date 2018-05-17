《全台最速報》漢光演習意外 傘具未開 傘兵高空墜地命危

漢光演習意外 傘具未開 傘兵高空墜地命危

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中時電子報
綜合報導

◎漢光演習意外 傘具未開 傘兵高空墜地命危

國軍漢光演習今天上午在清泉崗預演驚傳意外！26歲秦姓傘兵在1300呎高空，因主傘未開、副傘吃風不足意外墜地緊急送醫，童綜合醫院表示，患者到院已無呼吸心跳等跡象，昏迷指數3，經搶救2分鐘後已恢復心跳。

◎幫新北議員參選人站台 丁守中：將與侯組雙北連線

不管民進黨與柯文哲之間的風風雨雨，國民黨台北市長參選人丁守中今依照既定行程前往新北市蘆洲，陪同議員參選人黃桂蘭到市場拜票。他受訪時說，這是要展現雙北連線的決心，近期就會與新北市長參選人侯友宜推出共同政見。

◎悼念敬鵬英雄 副總統頒贈褒揚令

為悼念0428桃園市消防英雄，市府在17日在桃園市立體育館舉行追思會，追思會移靈車隊從上午7點30分自中壢御奠園出發，沿途將行經桃園市消防局、桃園分隊，之後往三民分隊、第一特搜隊後，再沿著三民路，最後抵達桃園市立體育館。

◎童玩節推夏令營 8種體驗活動任你選

暑假即將到來，2018宜蘭國際童玩文化藝術節也緊鑼密鼓的籌備中，宜蘭縣政府文化局今年特別與宜蘭縣博物館家族協會合作，在童玩節期間同時推出8種各具特色的夏令營，讓參加童玩節的民眾除了享受童玩節園區的歡樂，同時還可在園區外體驗更多的活動內容。

(中時電子報)

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