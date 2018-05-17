2018年竹子湖繡球花季交通管制

北市2018年竹子湖繡球花季將從5月19日起展開。〔警方提供〕

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北市2018年竹子湖繡球花季將從5月19日起展開，警方將實施交通管制。〔警方提供〕

北市「2018年竹子湖繡球花季」活動，訂於107年5月19日起至6月24日舉行，台北市警局為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並將於下列地點例假日（5月19-20、26-27、6月2-3、9-10、16-18、23-24等13天）實施交通管制措施，另視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍：

一、 上山管制點(8時至15時，持通行證(條)之自小客(貨)車除外)：「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」。

二、 下山管制點(14時至18時)：「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」。

三、 配合繡球花田位置，例假日每日9時至18時，竹子湖地區道路管制措施如下：

(一) 湖田橋往西經海芋大道至往中正山之岔路口，彈性實施順時鐘單行管制。

(二) 湖田橋往東為雙向通行，雙向通行路段路邊全線繪設紅線。

臺北市警局特別提醒上山賞花民眾，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸系統，上山公車得於臺北車站、捷運劍潭站、士林站、石牌站及北投站搭乘（請至本市公共運輸處網站http://5284.taipei.gov.tw/查詢相關資訊）；另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛或利用替代道路下山，並遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )

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